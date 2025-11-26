दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA का बड़ा एक्शन, आतंकी उमर का मददगार शोएब फरीदाबाद से गिरफ्तार

Language
    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:38 AM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर के सहयोगी शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच के चलते हुई है। NIA सोएब की भूमिका और उमर के साथ उसके संबंधों की जांच कर रही है। एजेंसी विस्फोट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए शोएब से पूछताछ कर रही है।

    आतंकी उमर का मददगार शोएब फरीदाबाद से गिरफ्तार।

    एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली में लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए कार बम विस्फोट मामले में फरीदाबाद के धौज निवासी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब इस केस का सातवां आरोपी है। एनआईए की जांच में पता चला है कि उसने आतंकवादी उमर उन नबी को विस्फोट से ठीक पहले पनाह दी थी और उसे लॉजिस्टिक सहायता भी मुहैया कराई थी।

    इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। इससे पहले एनआईए ने कार बम धमाके के मुख्य आरोपी उमर के छह अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। शोएब की गिरफ्तारी के साथ जांच में अहम प्रगति हुई है।

    उमर को कमरे दिलाकर शोएब ने ली थी पूरी गारंटी

    सूत्रों से पता चला है कि शोएब ने आतंकी उमर की सामान इधर से उधर पहुंचाने में मदद की थी। उसने ही नूंह में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराये पर दिलाया था और पूरी गारंटी ली थी। 10 नवंबर को दिल्ली में धमाके से पहले 10 दिन उमर नूंह के इसी घर में रहा था। धमाके वाले दिन वह नूंह से ही दिल्ली के लिए गया था। अब एनआईए उसे यूनिवर्सिटी लेकर आएगी और नूंह भी लेकर जाएगी।

