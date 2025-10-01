Language
    फरीदाबाद में बी-फार्मा के छात्र की दर्दनाक मौत, कालकाजी मंदिर से लौटने के दौरान ट्रक ने कुचला

    By deepak pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    फरीदाबाद में कालका मंदिर से लौट रहे बी फार्मा के छात्र को सेक्टर-58 के पास एक ट्रक ने कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक फतेहपुर तगा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कालका मंदिर से आ रहे बी फार्मा के छात्र को ट्रक ने कुचला, मौत।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कालका मंदिर से आ रहे बी-फार्मा के छात्र की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। छात्र धौज थाना क्षेत्र के फतेहपुर तगा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी है। छात्र को कुचलने वाले ट्रक में आलू की बोरिया रखी हुई थीं।

    फतेहपुर तगा में रहने वाले देवेंद्र ने बताया कि उनका छोटा भाई देवेंद्र बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। वह मंगलवार को दोपहर में ओखला कालका मंदिर जाने के लिए बाइक से निकला था।

    देवेंद्र ने बताया था कि उसके दो दोस्त भी उनके साथ मंदिर जाएंगे। जो तुगलकाबाद के रहने वाले हैं। रात को वापस आते समय दोनों दोस्त तुगलकाबाद में अलग हो गए।

    रात को करीब 11 बजे सेक्टर-58 में जेसीबी कंपनी के कट के पास ट्रक ने देवेंद्र की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के दौरान सड़क पर भीड़ जमा हो गई।

    जिससे घबराकर चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सेक्टर-58 थाना प्रभारी विनोद के अनुसार चालक की तलाश की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया है।

