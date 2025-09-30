Language
    फरीदाबाद की ओमैक्स फॉरेस्ट सोसायटी में नौ लाख की चोरी, दो दिन से गायब घरेलू सहायिका पर शक

    By deepak pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:04 PM (IST)

    फरीदाबाद के ओमैक्स फॉरेस्ट सोसायटी में एक महिला व्यवसायी के घर से नौ लाख रुपये की चोरी हो गई। पीड़िता ने अपनी घरेलू सहायिका पर चोरी का शक जताया है जो पिछले दो दिन से गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सहायिका की तलाश कर रही है। पीड़िता ने सहायिका का कोई सत्यापन नहीं कराया था।

    कारोबारी के घर रखे नौ लाख रुपये चोरी, घरेलू सहायिका पर आरोप।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रीन फील्ड चौकी क्षेत्र में स्थित ओमेक्स फाॅरेस्ट सोसायटी में रहने वाली कारोबारी के घर से नौ लाख रुपये चोरी हो गई।

    पीड़िता ने चोरी का आरोप अपनी घरेलू सहायिका पर लगाया है। पुलिस ने सहायिका के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घरेलू सहायिका को रखते समय महिला कारोबारी ने उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया था।

    सोसायटी में रहने वाली दीपमाला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने कमरे में डबल बेड के अदंर करीब 12 लाख रुपये बैग में रखे थे। यह रुपये उन्होंने किसी को देने के लिए रखे हुए थे।

    जब उन्होंने रविवार को बेड के अंदर रखा हुआ बैग देखा तो उन्हें रुपये कम होने का संदेह हुआ। जब उन्होंने गिनती की तो नौ लाख रुपये कम निकले।

    पिछले दो दिन से उनके यहां काम करने वाली घरेलू सहायिका जयंती भी गायब है। जबकि वह उनके साथ ही रहती थी। उसको 22 हजार रुपये वेतन दिया जाता था।

    लेकिन पिछले दो दिन से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि जयंती की तलाश की जा रही है। जिसके माध्यम से घरेलू सहायिका को नौकरी पर रखा गया था। उससे भी पूछताछ की जाएगी। 

