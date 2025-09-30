फरीदाबाद में महिला पुलिसकर्मी का गला पकड़कर मारा थप्पड़, जमकर दी गालियां
फरीदाबाद में दुर्गा शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार शशि नामक महिला ने पुलिस टीम के पहुंचने पर गाली-गलौज की और महिला सिपाही पूजा का गला पकड़कर उसे थप्पड़ मारा। सिपाही कुलदीप सिंह ने जब पूजा को बचाने की कोशिश की तो शशि ने उसके मुंह पर काट लिया।
सुभाष डागर, फरीदाबाद। घटनास्थल पर पहुंची दुर्गा महिला शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मी का गला पकड़कर थप्पड़ मारने और एक पुलिसकर्मी के मुंह पर काटने पर मामला दर्ज किया है। दुर्गा शक्ति टीम के इएएसआई नेपाल सिंह ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें 112 नंबर पर शशि पत्नी रवि ने बताया कि उसके ननदोई ने उसके कमरे का ताला लगा दिया है।
सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे। शशि मौके पर मिली और पुलिस टीम को देख कर ऊंची-ऊंची आवाज में गालियां देने लगी। वह कह रही थी कि कमरे का ताला तोड़ो। पुलिस टीम ने कहा कि वह ताला नहीं तोड़ सकते। मकान मालिक रमन कुमार मौके पर नहीं है।
पूछताछ करने पर पता चला कि शशि का कमरा वह नहीं था। उसका कमरा तो भीकम कॉलोनी में है। बार-बार महिला सिपाही पूजा और टीम के अन्य सदस्यों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने पूजा का गला पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारे।
इस दौरान सिपाही कुलदीप सिंह ने पूजा को उससे छुड़ाने की कोशिश की तो उसने कुलदीप के मुंह पर काट लिया। पूजा और कुलदीप को शशि के चंगुल से बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। इस तरह से उसने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। थाना शहर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों का सरकारी अस्पताल में उपचार कराया है।
