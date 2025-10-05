फरीदाबाद में थार का कहर, बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला; गंभीर घायल

फरीदाबाद में शनिवार देर रात एक थार गाड़ी ने रॉन्ग साइड से जा रहे बाइक सवार को कुचल दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सेक्टर-37 बस स्टैंड के पास हुई जहां थार चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस थार चालक की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शनिवार देर रात बाइपास रोड पर सेक्टर-37 बस स्टैंड के सामने रॉन्ग साइड से जा रहे एक बाइक चालक के पैर को थार ने कुचल दिया। थार बाइक सवार के पैर पर चढ़ गई। घायल युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज रहा है। वहीं थार चालक मौके से गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया।

बदरपुर दिल्ली के पास रहने वाले जगदीश सेक्टर-37 स्थित फैक्ट्री में काम करते हैं। वह शनिवार देर रात से फैक्ट्री से वापस सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड जा रहे थे। इस दौरान बाइपास पर यूनिवर्सल अस्पताल के पास सामने से आ रही थार ने जगदीश की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के दौरान जगदीश की बाइक का पहिया थार के ड्राइवर वाली साइड में फंस गया।

थार ने जगदीश के पैर को बुरी तरह से कुचल दिया। मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से जगदीश को बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जगदीश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।