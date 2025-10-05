Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में थार का कहर, बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला; गंभीर घायल

    By deepak pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:40 AM (IST)

    फरीदाबाद में शनिवार देर रात एक थार गाड़ी ने रॉन्ग साइड से जा रहे बाइक सवार को कुचल दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सेक्टर-37 बस स्टैंड के पास हुई जहां थार चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस थार चालक की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बस स्टैंड के सामने रॉन्ग साइड से जा रहे बाइक चालक के पैर को थार ने कुचला। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शनिवार देर रात बाइपास रोड पर सेक्टर-37 बस स्टैंड के सामने रॉन्ग साइड से जा रहे एक बाइक चालक के पैर को थार ने कुचल दिया। थार बाइक सवार के पैर पर चढ़ गई। घायल युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज रहा है। वहीं थार चालक मौके से गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदरपुर दिल्ली के पास रहने वाले जगदीश सेक्टर-37 स्थित फैक्ट्री में काम करते हैं। वह शनिवार देर रात से फैक्ट्री से वापस सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड जा रहे थे। इस दौरान बाइपास पर यूनिवर्सल अस्पताल के पास सामने से आ रही थार ने जगदीश की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के दौरान जगदीश की बाइक का पहिया थार के ड्राइवर वाली साइड में फंस गया।

    थार ने जगदीश के पैर को बुरी तरह से कुचल दिया। मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से जगदीश को बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जगदीश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    थार चालक भीड़ देखकर अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। सराय थाना पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था। थाना प्रभारी के अनुसार चालक की तलाश की जा रही है। थार ने बाइक चालक का पैर बुरी तरह से कुचल दिया है।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में पिकअप में घुस गया दस फुट लंबा अजगर, मची अफरा-तफरी; वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू