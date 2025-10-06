Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'फाइनल रिपोर्ट में पुलिस ने किया बड़ा खेल', पनीर विक्रेता की हत्या को लेकर उठे सवाल; क्या राजा ही असली गुनहगार?

    By Parveen Kaushik Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    फरीदाबाद के बसेलवा कॉलोनी में पनीर विक्रेता प्रवीन की हत्या के मामले में पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी राजा ने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया। प्रवीन की बाइक का पहिया राजा के पैर से टकराने के बाद झगड़ा शुरू हुआ था जिसके बाद राजा ने चाकू से हमला करके प्रवीन की हत्या कर दी। राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी।

    prefferd source google
    Hero Image
    फरीदाबाद में पनीर विक्रेता की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद थाने के अंतर्गत बसेलवा कॉलोनी में बृहस्पतिवार रात पनीर विक्रेता की चाकू से गोदकर हत्या का मामला मुख्य आरोपित राजा तक ही सीमित हो गया है।

    पुलिस का कहना है कि राजा ने अकेले ही वारदात की है। उसका साथ किसी ने नहीं दिया था। यानी एक तरह से पुलिस इस मामले में राजा को ही आरोपित बता रही है। लेकिन यह बात कुछ हजम नहीं हो रही क्योंकि दुबला-पतला राजा कैसे एक हट्टे-कट्टे युवक प्रवीन चौधरी को मार सकता है। जबकि प्रवीन के साथ तो एक दोस्त व दुकान का सहायक भी था। हालांकि, अभी राजा रिमांड पर ही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा, इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में पुलिस और किसी का कसूर बताती है या नहीं। पुलिस आरोपित से चाकू बरामद कर चुकी है।

    यह बता दें कि बसेलवा कॉलोनी में मवई के राजेंद्र नगर निवासी पनीर विक्रेता प्रवीन की बाइक का पहिया राजा के पैर से टकराने के बाद यह झगड़ा शुरू हुआ था। राजा ने प्रवीन को गाली दे दी, जिस पर प्रवीन ने उसकी जमकर पिटाई कर दी।

    इसके बाद जैसे ही प्रवीन जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठा तो राजा ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। जिससे उसकी मौत हो गई थी। राजा को पुलिस ने पकड़ लिया था। तब यह बात कही जा रही थी कि राजा के कुछ दोस्त भी वहां थे।

    यह भी पढ़ें- 1 अक्टूबर से लापता प्रेमपाल की लाश मिलने से मचा हड़कंप, दोस्तों के साथ बैठकर पी थी शराब

    ओल्ड फरीदाबाद थाना प्रभारी विष्णु मित्र का कहना है कि इस मामले में अभी तक प्रवीन की हत्या में राजा के अलावा किसी और की भूमिका नजर नहीं आ रही है। पूरी जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा।