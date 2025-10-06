1 अक्टूबर से लापता प्रेमपाल की लाश मिलने से मचा हड़कंप, दोस्तों के साथ बैठकर पी थी शराब

फरीदाबाद के मच्छगर गांव से लापता प्रेमपाल का शव आइएमटी में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रेमपाल 1 अक्टूबर से लापता थे जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी। पुलिस ने शव को नाले से बरामद किया। प्रेमपाल ने हर्ष और हनीश के साथ शराब पी थी जिसके बाद झगड़ा हुआ और प्रेमपाल की मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में मच्छगर गांव का रहने वाले चार दिन से लापता एक व्यक्ति का रविवार की रात को आइएमटी में शव मिला है। स्वजन ने उसकी हत्या करने के आरोप में थाना सदर पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है।

मृतक का नाम प्रेमपाल बताया है। वह खेतीबाड़ी का काम करता था। वह एक अक्टूबर को अपने घर से गया था। जब वह शनिवार की शाम तक घर नहीं लौटा तो स्वजन ने उसके लापता होने की थाना सदर पुलिस में शिकायत दे दी। पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। आइएमटी में इंडियन आयल के पीछे नाले से उसका शव बरामद हुआ है।

बताया जाता है कि प्रेमपाल ने गांव के रहने वाले हर्ष और हनीश के साथ नाले पर बैठ कर शराब पी थी। इस दौरान तीनों में झगड़ा हो गया। मारपीट के दौरान प्रेमपाल को कोई चोट लग गई। जिससे उसकी मौत हो गई।