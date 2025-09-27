इंटरनेशनल बाॅक्सर एमसी मैरीकाॅम के फरीदाबाद के घर में चोरी, CCTV में छह चोरों की तस्वीरें आईं सामने

फरीदाबाद के सेक्टर-46 में ओलिंपिक पदक विजेता एमसी मैरीकाॅम के घर चोरी हो गई। मैरीकाॅम मैराथन में भाग लेने मेघालय गई थीं। पड़ोसियों को चोरी का पता सीसीटीवी फुटेज देखने पर चला जिसमें छह लोग घर में घुसते और सामान चुराते दिखे। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूरजकुंड थाना पुलिस जांच कर रही है और मैरीकाॅम से संपर्क करके चोरी हुए सामान की जानकारी लेगी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओलिंपिक पदक विजेता और छह बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरीकाॅम के सेक्टर-46 स्थित मकान में चोरी का मामला सामने आया। मैरीकाॅम मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मेघालय गई हुई हैं। तीन दिन पहले हुई चोरी की इस घटना की जानकारी पड़ोसियों को उस समय लगी, जब उन्हाेंने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया।

पड़ोसियों ने मामले की जानकारी मैरीकाॅम एवं सूरजकुंड थाना पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि छह लोग मैरीकाॅम के घर के भीतर घुस रहे हैं। इसके बाद वह घर का सामान चोरी करते हुए निकल रहे हैं। पड़ोसियों के अनुसार, मैरीकाॅम पिछले तीन साल से यहां पर रह रही हैं। चोरी की जानकारी मिलने की जांच करने के लिए सूरजकुंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची।