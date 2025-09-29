फरीदाबाद में रात ढाई घंटे तक लगा रहा भीषण जाम, सोती रही पुलिस; केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी फंसे रहे

फरीदाबाद में सेक्टर 12-15 रोड पर भीषण जाम लगा जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी फंसे रहे। हैरानी की बात है कि यातायात पुलिस को जाम की सूचना तक नहीं थी। दैनिक जागरण में शिकायत आने के बाद पुलिस हरकत में आई और जाम खुलवाया गया। जाम का असर आसपास की सड़कों पर भी देखने को मिला जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शनिवार शाम को सेक्टर-12-15 की डिवाइडिंग सड़क पर करीब डेढ़ किलोमीटर तक जाम था। जाम इस कदर था कि लोग एक घंटे से अधिक समय तक इसमें फंसे रहे। स्वयं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी काफी देर तक जाम में फंसे। हैरत की बात यह है कि यातायात पुलिस सोती रही। उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं थी कि जाम लग रहा है।

दैनिक जागरण के पास शिकायतें आने पर यातायात पुलिस को सूचित किया गया, उसके बाद जाम खुलवाने पर काम शुरू हुआ। इस सड़क पर जाम का असर सेक्टर-14, 15, 16 तक दिखाई दिया। साथ ही सड़क से कनेक्ट होने वाली सभी सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। कोर्ट रोड पर भी बुरा हाल हो गया। सेक्टर-7-10 की डिवाइडिंग सड़क को जाने वाली रोड पर भी लंबा जाम दिखाई दिया।

जाम की स्पष्ट वजह यातायात पुलिस के पास भी नहीं है। यह पता चला कि शनिवार को सेक्टर-15, 17 के शिक्षण संस्थानों और ग्रेटर फरीदाबाद स्थित कुछ सोसायटी में प्रदर्शनी व उत्सवी आयोजन थे। और बाइपास को जाने वाली एक रोड पर एक बड़ी गाड़ी खराब हो गई थी।

इस वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक धीमा हो गया। इस दौरान बीच में से कुछ गाड़ियां निकल गई और उन्होंने दोहरी लाइन बना दी, जबकि कुछ रांग साइड जाने लगे। इससे गाड़ियां आपस मेंं फंस गई और जाम लगता चला गया।

वैसे भी जब से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है, तभी से लिंक सड़क के चौराहे पर लंबा जाम लग रहा है। प्रतिदिन शाम को दो घंटे तक यहां वाहनों की लंबी लाइन रहती है। जबकि यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है। इसी सड़क से जिला अदालत, टाउन पार्क, लघु सचिवालय, जीएसटी, एचएसवीपी व अन्य आधा दर्जन विभाग सीधे कनेक्ट हैं। इसके बावजूद यहां पुलिस की तैनाती नहीं रहती।