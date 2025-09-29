Language
    ओलिंपियन मैरी काॅम के घर चोरी करने वाले तीन नाबालिग पकड़े, चार बार रेकी के बाद बनाया था प्लान

    By deepak pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    अंतरराष्ट्रीय बाॅक्सर मैरी काॅम के फरीदाबाद स्थित घर में चोरी करने वाले तीन नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है जिसमें दो ब्रांडेड घड़ियां और एक एलईडी शामिल हैं। पुलिस उनके तीन अन्य साथियों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने चोरी करने से पहले घर की चार बार रेकी की थी।

    24 सितंबर की रात नाबालिग चोरों ने वारदात की थी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओलिपिंक पदक विजेता और छह बार की विश्व चैंपियन मैरी काॅम के सेक्टर-46 स्थित घर में चोरी करने वाले तीन नाबालिगों को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ लिया है।

    आरोपियों से सामान की बरामदगी भी कर ली गई है। इस चोरी में इन नाबालिगों के तीन और साथी भी शामिल थे, जिनकी तलाश में फरीदाबाद पुलिस जुटी हुई है।

    सेक्टर-46 पुलिस थाने के अनुसार आरोपियों ने मैरी काॅम के घर से दो ब्रांडेड घड़ियां, एक एलईडी, दो लगेज सहित कई अन्य सामान चोरी कर लिया था।

    चोरी करने से पहले नाबालिग चोरों ने मैरी कॉम के घर की रेकी भी की थी। पुलिस की मानें तो मैरी कॉम के घर की रेकी चार बार की गई थी, जिसके बाद वारदात की गई।

    नाबालिग चोरों ने जब मैरी कॉम के घर पर ताला लटका देखा, तब चोरी की वारदात अंजाम दी। 24 सितंबर को रात करीब एक बजे दीवार फांदकर छह नाबालिग अंदर घुसे और सामान चुराया।

    26 सितंबर को जब पड़ोसियों ने सीसीटीवी देखा तो इस चोरी के बारे में पता चला। जिसके बाद मामले की जानकारी उन्होंने मैरीकाॅम और पुलिस को दी।

    पुलिस प्रवक्ता के अनुसार चोरों की तलाश में सेक्टर-46 थाना टीम और एनआईटी क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तीन अन्य साथियों की तलाश भी पुलिस कर रही है।

