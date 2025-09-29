Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओलिंपियन मैरीकॉम के घर चोरी करने वालों की तलाश में तीन टीम, CCTV फुटेज में दिखा पूरा माजरा

    By deepak pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:35 AM (IST)

    फरीदाबाद में ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरीकॉम के घर में चोरी हो गई। घटना 24 सितंबर को हुई जब वे मेघालय में थीं। सीसीटीवी फुटेज में छह चोर दीवार फांदकर घर में घुसते और सामान चुराते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। मैरीकॉम के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या-क्या सामान चोरी हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ओलिंपियन मैरीकाम के घर चोरी करने वालों की तलाश में तीन टीम।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओलिपिंक पदक विजेता और छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकाम के घर चोरी करने वालों की तलाश में तीन टीमों का गठन किया गया है। सेक्टर-46 में रहने वाली मैरीकाम के घर पर चोरों ने 24 सितंबर को सेंध लगाई थी। मैरीकाम मेघालय गई हुई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले की जानकारी पड़ोसियों को शुक्रवार को लगी। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा। सीसीटीवी में छह लोग घर के भीतर दीवार फांदकर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सामान लेकर बाहर आते हुए भी नजर आ रहे हैं। चोरी की घटना को करीब रात 12 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। पड़ोसियाें ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिर मैरीकाम को चोरी के बारे में बताया गया।

    पड़ोसियों के अनुसार मैरीकाम पिछले तीन साल से यहां पर रह रही है। अक्सर वह अलग-अलग इवेंट में भाग लेने के चलते बाहर रहती है। सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि मैरीकाम को चोरी की जानकारी दी गई है। उनके आने के बाद ही पता लग पाएगा कि घर से क्या-क्या कीमती सामान चोरी हुआ हैं।