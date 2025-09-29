ओलिंपियन मैरीकॉम के घर चोरी करने वालों की तलाश में तीन टीम, CCTV फुटेज में दिखा पूरा माजरा

फरीदाबाद में ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरीकॉम के घर में चोरी हो गई। घटना 24 सितंबर को हुई जब वे मेघालय में थीं। सीसीटीवी फुटेज में छह चोर दीवार फांदकर घर में घुसते और सामान चुराते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। मैरीकॉम के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या-क्या सामान चोरी हुआ है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओलिपिंक पदक विजेता और छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकाम के घर चोरी करने वालों की तलाश में तीन टीमों का गठन किया गया है। सेक्टर-46 में रहने वाली मैरीकाम के घर पर चोरों ने 24 सितंबर को सेंध लगाई थी। मैरीकाम मेघालय गई हुई हैं।

मामले की जानकारी पड़ोसियों को शुक्रवार को लगी। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा। सीसीटीवी में छह लोग घर के भीतर दीवार फांदकर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सामान लेकर बाहर आते हुए भी नजर आ रहे हैं। चोरी की घटना को करीब रात 12 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। पड़ोसियाें ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिर मैरीकाम को चोरी के बारे में बताया गया।