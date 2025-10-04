Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पारिवारिक कलह से तंग आकर ने दो बेटियों संग की थी आत्महत्या, पत्नी-सास समेत 7 पर केस दर्ज

    By deepak pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:03 PM (IST)

    फरीदाबाद के नेकपुर गांव में पारिवारिक झगड़े से तंग आकर एक व्यक्ति ने अपनी दो बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई की शिकायत पर पत्नी समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मरने से पहले व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने प्रताड़ना का आरोप लगाया था। क्राइम ब्रांच-48 मामले की जांच कर रही है और कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो बेटियों को मार आत्महत्या करने के मामले में क्राइम ब्रांच करेगी जांच

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में पारिवारिक कलह से परेशान होकर दो बेटियों सहित एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के मामले की जांच क्राइम ब्रांच-48 को सौंपी गई है। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर पत्नी और सास सहित सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को धौज थाना पुलिस से मामले की फाइल क्राइम ब्रांच ने हासिल की। अब क्राइम ब्रांच मामले मृतक और आरोपितों के काॅल रिकाॅर्ड खंगालने में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि नेकपुर गांव निवासी कर्मवीर ने बृहस्पतिवार देर रात अपने भैंस के तबेले में अपनी दो बेटियों और बेटे की गला दबाकर फांसी पर लटका दिया। बाद में खुद भी फांसी से लटककर आत्महत्या कर ली थी। सुबह जब स्वजन तबेला पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। आनन-फानन में बेटियों को फंदे से उतारकर अस्पताल भिजवाया जहां डाॅक्टरों ने डेयरी संचालक कर्मवीर और बड़ी बेटी छवि को मृत घोषित कर दिया।

    मरने से पहले बनाया था वीडियो 

    शुक्रवार को इलाज के दौरान छोटी बेटी सृष्टि ने भी दम तोड़ दिया था। बेटे का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आत्महत्या करने से पहले कर्मबीर ने अपना एक वीडियो भी बनाकर प्रसारित किया था। जिसमें मृतक ने उक्त आरोपितों को जिम्मेदार ठहराया था।

    मृतक के चचेरे भाई रामकुमार ने पुलिस को जो शिकायत दी है, उसमें भी यही आरोप लगाया है कि मृतक की पत्नी चंचल, सास बबली, साली पूजा और ज्योति, बुआ सास पूनम, साला वंश और मंजीत उसे प्रताड़ित करते रहते थे।

    प्रॉपर्टी के लालच में करते थे तंग

    आरोप में कहा गया है कि उसकी प्राॅपर्टी पर कब्जा करने की नीयत से उस पर झूठे मामले लगवाकर जेल भिजवाने की धमकी देते रहते थे। इसी से परेशान होकर कर्मवीर ने बेटियों संग यह कदम उठाया।

    क्राइम ब्रांच-48 प्रभारी अशोक नैन ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक और आरोपितों के काॅल रिकाॅर्ड खंगाले जा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- फूल सी बेटियों को जिन हाथों से पाला... उन्हीं से घोंट दिया गला, फिर खुद भी छोड़ दी दुनिया और वीडियो में बताई वजह