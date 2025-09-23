फरीदाबाद में बाजरा और धान की सरकारी खरीद शुरू, लेकिन मंडी में किसान गायब

फरीदाबाद में बाजरा और धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है लेकिन किसान अभी भी फसल लेकर मंडी नहीं आ रहे हैं। दो किसानों के रकबे में गड़बड़ी पाई गई जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से की। सरकार केवल पंजीकृत किसानों से ही फसल खरीद रही है। खेतों में पानी भरने के कारण अनाज गीला है जिससे खरीद में देरी हो रही है।

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। किसान अभी भी अपनी बाजरा और पीआर धान की फसल मंडी में नहीं ला रहे हैं। इसलिए दोनों फसलों की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है। दो किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद अपने धान के रकबे का सत्यापन कराने मंडी पहुंचे। उनके रकबे में गड़बड़ी पाई गई।

किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से शिकायत की है। मंगलवार को मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो गई। इस साल सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि पिछले साल यह 2625 रुपये प्रति क्विंटल था।

सरकार ने बाजरे के समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। बाजरे की खरीद हैफेड एजेंसी करेगी। इसी तरह, धान की सरकारी खरीद भी मंडी में शुरू हो गई है। किसान न तो बाजरा लेकर आए हैं और न ही धान।

बताया जा रहा है कि लगातार और देरी से हो रही बारिश के कारण कई खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे अनाज पकने के बाद भी गीला है। सरकार मंडी में केवल उन्हीं किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद रही है जिन्होंने "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण कराया है। जिन किसानों ने अपनी धान की पीआर (प्लांटेशन रिकॉर्ड) दर्ज कराई थी, वे अपने रकबे का सत्यापन कराने मंडी आए थे।