    पहले घने कोहरे की चादर ने ढाया कहर, एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर 26 वाहनों की टक्कर में 43 घायल

    By Susheel Bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    एनसीआर में घने कोहरे के कारण अलग-अलग स्थानों पर लगभग 26 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 43 लोग घायल हो गए। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से यह हादसा हुआ। ...और पढ़ें

    अलीगढ़ रोड स्थित रेलवे पुल पर ईको वैन सड़क के बीचों-बीच रखे पत्थर के डिवाइडर से टकरा गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सर्द मौसम का पहला घना कोहरा रविवार को पड़ा। घने कोहरे मेंं दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। सोनीपत व दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर स्थित पलवल जिले में कई वाहन आपस में टकरा गए और इस कारण से 43 लोग घायल हो गए। बड़ा हादसा सोनीपत में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर हुआ। यहां कोहरे के बीच कुंडली और खरखौदा के बीच पांच जगहों पर 26 वाहन आपस में भिड़ गए।

    बिना इंडीकेटर जलाए खड़े ट्रक के कारण वाहन इससे टकरा गए। कई कार भी एक-दूसरे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हरिद्वार जा रही रोडवेज की एक बस भी एक ट्रक से टकरा गई, इसमें आठ यात्री घायल हो गए। कोहरे में हुए हादसों में अकेले सोनीपत में ही 30 लोग घायल हुए। पलवल में अलीगढ़ रोड पर एक वैन डिवाइडर पर चढ़ गई और नूंह रोड पर आटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे 13 लोग घायल हो गए।

    सोनीपत के गांव रोहट गांव के पास रविवार शाम को बहादुरगढ़ से आ रही प्राइवेट बस एक ब्रेकर पर बेकाबू होकर पलट गई। बस की चपेट में एक ईको भी आ गई। हादसे में 10 सवारियों को हल्की चोटें आईं।

    कोहरे का असर साइबर सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में भी दिखा। औद्योगिक नगरी में सुबह दस बजे के बाद सूर्य देव के दर्शन हुए। गुरुग्राम में सोहना, फरुखनगर, पटौदी, बिलासपुर, मानेसर क्षेत्र में सड़क पर दृश्यता 100 मीटर रही। कोहरे की वजह से ट्रेनों भी स्टेशन पर निर्धारित समय से देरी से पहुंची।

    अजमेर से जम्मू जाने वाली पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेट रविवार को ट्रेन तीन घंटे देरी से गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंची। योग एक्सप्रेस, दिल्ली-रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन आधा घंटा, रेवाड़ी-दिल्ली डीईएमयू एक घंटा और चंडीगढ़ से अजमेर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आधा घंटा देरी से आई। ट्रेनों के लेट चलने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। नूंह, रेवाड़ी व नारनौल के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा रहा।

