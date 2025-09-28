फरीदाबाद में NHPC चौक पर दर्दनाक हादसा, दिल्ली के युवक की मौत

फरीदाबाद में एनएचपीसी चौक के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक दिल्ली के बुराड़ी गांव का रहने वाला था और दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गौछी गांव आया था। सुबह दिल्ली लौटते समय एनएचपीसी चौक पर पीछे से एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एनएचपीसी चौक के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक दिल्ली के बुराड़ी गांव का रहने वाला था और दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गौछी गांव आया था। गौछी गांव निवासी मनीराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भतीजा अमित दिल्ली के बुराड़ी गांव में रहता था। शनिवार रात वह दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने दिल्ली से गौछी आया था। वह दिल्ली में ड्राइवर का काम करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात में जन्मदिन मनाने के बाद सुबह वह दिल्ली के लिए निकला था। रविवार सुबह छह बजे जब अमित एनएचपीसी चौक पर पहुंचा तो पीछे से एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।