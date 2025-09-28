Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में NHPC चौक पर दर्दनाक हादसा, दिल्ली के युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:57 PM (IST)

    फरीदाबाद में एनएचपीसी चौक के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक दिल्ली के बुराड़ी गांव का रहने वाला था और दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गौछी गांव आया था। सुबह दिल्ली लौटते समय एनएचपीसी चौक पर पीछे से एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    फरीदाबाद में एनएचपीसी चौक के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एनएचपीसी चौक के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक दिल्ली के बुराड़ी गांव का रहने वाला था और दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गौछी गांव आया था।

    गौछी गांव निवासी मनीराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भतीजा अमित दिल्ली के बुराड़ी गांव में रहता था। शनिवार रात वह दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने दिल्ली से गौछी आया था। वह दिल्ली में ड्राइवर का काम करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात में जन्मदिन मनाने के बाद सुबह वह दिल्ली के लिए निकला था। रविवार सुबह छह बजे जब अमित एनएचपीसी चौक पर पहुंचा तो पीछे से एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया।