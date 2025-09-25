फरीदाबाद में दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म के आरोप में 5 के खिलाफ मामला दर्ज, महिला से ऐंठे थे 11 लाख रुपये
फरीदाबाद में एक महिला के साथ उसके पति के दोस्त ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाई। आरोपियों ने महिला को ब्लैकमेल कर 11.80 लाख रुपये लूटे और बेटी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है फिलहाल आरोपी फरार हैं।
सुभाष डागर, फरीदाबाद। थाना सेक्टर-आठ क्षेत्र में एक महिला को पति के दोस्त ने ठंडे पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर पति को भेजने की धमकी दी।
इतना ही नहीं आरोपित के चार दोस्तों ने पीड़ित पर अश्लील संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और उसे आरोपित के साथ मिलकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए 11 लाख 80 हजार 162 ऐंठ लिए। महिला को उसकी बेटी की फोटो खींच कर जाने से मारने की धमकी दी है।
इस मामले में पीड़ित ने थाना सेक्टर-आठ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में मुख्य आरोपित रिषभ डागर, रुपये ऐंठने उसके दोस्त कृष्णा, अजय, अनुज व सेंटी पर अश्लील संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने, आर्थिक नुकसान पहुंचाने और बेटी का फोटो दिखा कर जाने से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अभी तक आरोपित फरार हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।