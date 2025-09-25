फरीदाबाद में दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म के आरोप में 5 के खिलाफ मामला दर्ज, महिला से ऐंठे थे 11 लाख रुपये

सुभाष डागर, फरीदाबाद। थाना सेक्टर-आठ क्षेत्र में एक महिला को पति के दोस्त ने ठंडे पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर पति को भेजने की धमकी दी।

इतना ही नहीं आरोपित के चार दोस्तों ने पीड़ित पर अश्लील संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और उसे आरोपित के साथ मिलकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए 11 लाख 80 हजार 162 ऐंठ लिए। महिला को उसकी बेटी की फोटो खींच कर जाने से मारने की धमकी दी है।