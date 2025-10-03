हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच तनातनी, यूपी के किसान ने जबरन किया ये काम

यमुना नदी में बाढ़ के बाद फरीदाबाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में बुवाई को लेकर विवाद हो गया है। उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा की जमीन पर जबरन खेती कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों ने विरोध किया पर वे नहीं माने। मंझावली गांव के किसान मुकेश यादव ने तिगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

फरीदाबाद (सुभाष डागर)। यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के बीच बुवाई को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा के किसानों की जमीन पर ट्रैक्टर और हथियारों के बल पर जबरन खेती कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बुवाई करने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने।

हरियाणा के मंझावली गांव के किसान मुकेश यादव ने तिगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के किसानों में दनकौर निवासी ईश्वर सिंह, अट्टा गुजरान निवासी अंती, संती उर्फ ​​संतराम पुत्र चांदी, सुक्की, संतराम पुत्र फत्तन और बिट्टू शामिल हैं।

यह जमीन 2022 से खाली है और धारा 145 के तहत कुर्क की गई है। ये लोग कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के किसान मुकेश यादव ने कहा है कि अगर हरियाणा पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है, तो उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा और खूनी संघर्ष हो सकता है।