फरीदाबाद में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के PSO की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस
फरीदाबाद में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पीएसओ करतार की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत हो गई। घटना रात 11 बजे सेक्टर-तीन में हुई। पुलिस के अनुसार करतार अपनी सर्विस रिवॉल्वर साफ कर रहे थे तभी दुर्घटनावश गोली चल गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पीएसओ करतार की अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने के कारण मौत हो गई। यह घटना रात 11 बजे की है।
पुलिस इसे सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय गोली लगाना बता रही है। करतार सेक्टर-तीन 1680 मकान नंबर में किराए पर रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में रखवाया है।
