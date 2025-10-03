Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे चाचा-भतीजा, तलाश जारी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    फरीदाबाद में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यमुना नदी में चाचा-भतीजा बह गए। इस्माइलपुर पुश्ता के पास हुई इस घटना में अजय नगर के आकाश और दिल्ली के शिव नारायण लापता हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    फरीदाबाद में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यमुना नदी में चाचा-भतीजा बह गए। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर पुश्ता के पास देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक चाचा-भतीजा यमुना नदी की तेज धारा में बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके रिश्तेदार भी नदी किनारे मौजूद हैं। बह गए लोगों में अजय नगर पार्ट 2 निवासी आकाश और दिल्ली के संगम विहार F2 निवासी उनके चाचा शिव नारायण शामिल हैं। लकड़पुर स्थित शिव दुर्गा विहार निवासी राजेंद्र ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

    उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार शिव नारायण और आकाश गुरुवार को अपने परिवार के साथ गाजे-बाजे के साथ यमुना पुश्ता के पास इस्माइलपुर में देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। चार-पांच लोग प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए यमुना नदी में ले गए।

    आकाश और शिव नारायण अपना संतुलन खो बैठे और तेज धारा में बह गए। बाकी लोगों ने चीख-पुकार मचाई और पुलिस को सूचना दी गई। नवीन नगर पुलिस चौकी के प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि मूर्ति विसर्जन करने गए लोगों में से कोई भी तैरना नहीं जानता था, अन्यथा बह गए लोगों की जान बचाई जा सकती थी।