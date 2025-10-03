फरीदाबाद में दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे चाचा-भतीजा, तलाश जारी

फरीदाबाद में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यमुना नदी में चाचा-भतीजा बह गए। इस्माइलपुर पुश्ता के पास हुई इस घटना में अजय नगर के आकाश और दिल्ली के शिव नारायण लापता हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर पुश्ता के पास देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक चाचा-भतीजा यमुना नदी की तेज धारा में बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

उनके रिश्तेदार भी नदी किनारे मौजूद हैं। बह गए लोगों में अजय नगर पार्ट 2 निवासी आकाश और दिल्ली के संगम विहार F2 निवासी उनके चाचा शिव नारायण शामिल हैं। लकड़पुर स्थित शिव दुर्गा विहार निवासी राजेंद्र ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार शिव नारायण और आकाश गुरुवार को अपने परिवार के साथ गाजे-बाजे के साथ यमुना पुश्ता के पास इस्माइलपुर में देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। चार-पांच लोग प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए यमुना नदी में ले गए।