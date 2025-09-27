ACP की थार से कुचलने के मामले आरोपितों की हुई शिनाख्त, तीनों आरोपितों को मृतक के दोस्तों ने पहचाना

फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला की थार से कुचलकर हत्या के मामले में कोर्ट की अनुमति के बाद नीमका जेल में शिनाख्त हुई। मनोज के दोस्तों अमन और मनदीप ने तीनों आरोपियों को पहचाना। परिजनों ने वकील के साथ फोटो खींचकर डराने का आरोप लगाया और जान का खतरा बताया। तीनों आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-12 टाउन पार्क के पीछे एसीपी की थार से प्राॅपर्टी डीलर मनोज मंगला को कुचलकर जान लेने के मामले में शुक्रवार शाम को कोर्ट की अनुमति के बाद नीमका जेल में शिनाख्त करवाई गई। मनोज के दोस्त अमन और मनदीप ने तीनों आरोपितों को पहचान लिया। वहीं, स्वजन के अनुसार जैसे ही वह शिनाख्त करके बाहर आए तो कुछ लोगों ने उनके वकील के साथ फोटो खींचकर डराने का प्रयास किया। ऐसे में उनको जान का खतरा भी हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

14 दिनों की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर को सेक्टर 12 टाउन पार्क के पीछे एसीपी की थार गाड़ी की टक्कर से प्राॅपर्टी डीलर मनोज मंगला की मौत हो गई थी। सेंट्रल थाना पुलिस ने इस मामले में एसीपी राजेश लोहान के बेटे हिमांशु कुमार लोहान, उसके दोस्त सेक्टर आठ निवासी निशांत सहरावत और सेक्टर 28 निवासी केशव चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीनों आरोपित 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बंद हैं।