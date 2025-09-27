Language
    ACP की थार से कुचलने के मामले आरोपितों की हुई शिनाख्त, तीनों आरोपितों को मृतक के दोस्तों ने पहचाना

    By deepak pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:54 PM (IST)

    फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला की थार से कुचलकर हत्या के मामले में कोर्ट की अनुमति के बाद नीमका जेल में शिनाख्त हुई। मनोज के दोस्तों अमन और मनदीप ने तीनों आरोपियों को पहचाना। परिजनों ने वकील के साथ फोटो खींचकर डराने का आरोप लगाया और जान का खतरा बताया। तीनों आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-12 टाउन पार्क के पीछे एसीपी की थार से प्राॅपर्टी डीलर मनोज मंगला को कुचलकर जान लेने के मामले में शुक्रवार शाम को कोर्ट की अनुमति के बाद नीमका जेल में शिनाख्त करवाई गई। मनोज के दोस्त अमन और मनदीप ने तीनों आरोपितों को पहचान लिया। वहीं, स्वजन के अनुसार जैसे ही वह शिनाख्त करके बाहर आए तो कुछ लोगों ने उनके वकील के साथ फोटो खींचकर डराने का प्रयास किया। ऐसे में उनको जान का खतरा भी हो सकता है।

    14 दिनों की न्यायिक हिरासत

    21 सितंबर को सेक्टर 12 टाउन पार्क के पीछे एसीपी की थार गाड़ी की टक्कर से प्राॅपर्टी डीलर मनोज मंगला की मौत हो गई थी। सेंट्रल थाना पुलिस ने इस मामले में एसीपी राजेश लोहान के बेटे हिमांशु कुमार लोहान, उसके दोस्त सेक्टर आठ निवासी निशांत सहरावत और सेक्टर 28 निवासी केशव चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीनों आरोपित 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

    दोनों दोस्तों की पहचान कर ली

    मृतक के भाई विक्की कुमार ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने दोनों प्रत्यक्षदर्शी अमन और नवदीप के साथ उन्हें नीमका जेल ले गई। करीब साढ़े चार बजे जेल के अंदर तीन चार बार में आठ दस लोगों के साथ तीनों आरोपितों की शिनाख्त कराई गई। सेंट्रल थाना प्रभारी सुनील कुमार के अनुसार प्रापर्टी डीलर के स्वजन ने और प्रत्यक्षदर्शियों ने एसीपी के बेटे हिमांशु और उनके दोनों दोस्तों की पहचान कर ली है।