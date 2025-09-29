Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद के किसानों के लिए खुशखबरी, मंडी में धान की खरीद शुरू; सरकारी रेट तय

    By Subhash Dagar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:29 PM (IST)

    बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है और सरकारी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। बाजरे की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि गौंछी उप-तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापन लंबित है। किसान मंडी में बाजरा लेकर आ रहे हैं लेकिन सत्यापन के अभाव में उनकी फसल वहीं पड़ी है। अधिकारियों ने सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है और सरकारी खरीद एजेंसियों ने भी काम शुरू कर दिया है। बाजरे की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। इसका कारण गौंछी उप-तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा बाजरे का सत्यापन न करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार ने पीआर धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर और बाजरे की खरीद 24 सितंबर से शुरू की थी। एजेंसी के अधिकारी फसल खरीदने के लिए मंडी में आ रहे हैं, लेकिन किसान नहीं आ रहे हैं। शनिवार को बिजोपुर गांव के किसान आबिद, इरशाद और तारीफ तथा लाला खेरली के ओमबीर मंडी में बाजरा लेकर आए।

    इन किसानों ने पोर्टल पर अपना बाजरा पंजीकृत करा लिया है, लेकिन गौंछी उप-तहसील के नायब तहसीलदार ने अभी तक उनकी फसल का सत्यापन नहीं किया है। इस कारण इन किसानों का बाजरा अभी भी मंडी में पड़ा है। बाजरे का सत्यापन होने के बाद एजेंसी इसे खरीदेगी।

    इसी तरह, भनकपुर गांव निवासी कृपाल सिंह और दिगंबर रावत ने बताया कि उन्होंने पीआर धान लगाया था। राजस्व विभाग द्वारा इन फसलों का सत्यापन नहीं किया गया है। सोमवार को हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी। बघौला गांव के किसान त्रिलोक चंद सुनील भारद्वाज की थोक मंडी में पीआर धान लेकर आए। एजेंसी ने 2,369 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा।

    मंडी में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है और एजेंसी ने इसकी खरीद शुरू कर दी है। बाजरा अभी तक नहीं खरीदा गया है। मैंने गौंछी और धौज उप-तहसीलों के नायब तहसीलदारों को बिजोपुर और लाला खेरली के किसानों के लिए मंडी का सत्यापन करने को कहा है। मैंने एसडीएम बड़खल को भी सत्यापन में तेजी लाने को कहा है।

    -इंद्रपाल सिंह, सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी, मार्केट कमेटी, बल्लभगढ़

    सभी पटवारियों को फसलों के सत्यापन के लिए तैनात किया गया है। कभी-कभी साइट डाउन या धीमी होती है, जिससे समस्या आ रही है। किसान चिंता न करें, सभी फसलों का सत्यापन किया जाएगा। कई किसानों ने गलत पंजीकरण कराया है। उन्होंने धान की बुवाई की है और बाजरे का पंजीकरण कराया है। पटवारियों को ऐसे किसानों की फसलों का उनके भू-अभिलेखों के अनुसार सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

    -त्रिलोक चंद, एसडीएम बड़खल