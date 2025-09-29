फरीदाबाद के किसानों के लिए खुशखबरी, मंडी में धान की खरीद शुरू; सरकारी रेट तय

बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है और सरकारी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। बाजरे की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि गौंछी उप-तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापन लंबित है। किसान मंडी में बाजरा लेकर आ रहे हैं लेकिन सत्यापन के अभाव में उनकी फसल वहीं पड़ी है। अधिकारियों ने सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है और सरकारी खरीद एजेंसियों ने भी काम शुरू कर दिया है। बाजरे की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। इसका कारण गौंछी उप-तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा बाजरे का सत्यापन न करना है।

सरकार ने पीआर धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर और बाजरे की खरीद 24 सितंबर से शुरू की थी। एजेंसी के अधिकारी फसल खरीदने के लिए मंडी में आ रहे हैं, लेकिन किसान नहीं आ रहे हैं। शनिवार को बिजोपुर गांव के किसान आबिद, इरशाद और तारीफ तथा लाला खेरली के ओमबीर मंडी में बाजरा लेकर आए।

इन किसानों ने पोर्टल पर अपना बाजरा पंजीकृत करा लिया है, लेकिन गौंछी उप-तहसील के नायब तहसीलदार ने अभी तक उनकी फसल का सत्यापन नहीं किया है। इस कारण इन किसानों का बाजरा अभी भी मंडी में पड़ा है। बाजरे का सत्यापन होने के बाद एजेंसी इसे खरीदेगी।

इसी तरह, भनकपुर गांव निवासी कृपाल सिंह और दिगंबर रावत ने बताया कि उन्होंने पीआर धान लगाया था। राजस्व विभाग द्वारा इन फसलों का सत्यापन नहीं किया गया है। सोमवार को हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी। बघौला गांव के किसान त्रिलोक चंद सुनील भारद्वाज की थोक मंडी में पीआर धान लेकर आए। एजेंसी ने 2,369 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा।