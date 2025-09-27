Language
    फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में अपराधियों को पकड़ा, घायल बदमाश दिल्ली के अस्पताल में भर्ती

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:22 PM (IST)

    फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 ने मुठभेड़ में दो बदमाशों कमल भड़ाना और शशिकांत को गोली मारकर घायल कर दिया। रंगदारी के आरोप में फरार कमल और उसके साथी गोलू को सैनिक कॉलोनी के पास पकड़ा गया। वहीं सूरजकुंड रोड पर मुठभेड़ में शशिकांत घायल हुआ। पुलिस ने उनके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। घायल बदमाशों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 द्वारा अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 द्वारा अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    बदमाश काफी समय से फरार चल रहे थे। उनके पास से दो पिस्तौल, एक मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उनके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच के एक सब-इंस्पेक्टर को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से वह बच गए।

    क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 को शनिवार सुबह 4 बजे सूचना मिली कि कपड़ा व्यापारी से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में फरार बदमाश कमल भड़ाना अपने साथी गोलू के साथ सैनिक कॉलोनी के पास से गुजरेगा।

    क्राइम ब्रांच ने सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर नाकाबंदी कर दी। कुछ ही देर बाद कमल अपने साथी गोलू के साथ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने कमल को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उसने फायरिंग कर दी।

    क्राइम ब्रांच की जवाबी फायरिंग में कमल के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने कमल और उसके साथी गोलू को पकड़ लिया। कमल को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    एक अन्य मामले में, क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सूरजकुंड रोड पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान बदमाश शशिकांत अपने साथी रोहित के साथ आता दिखाई दिया। क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर शशिकांत ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में शशिकांत के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

    क्राइम ब्रांच-30 प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उनके साथियों से पूछताछ की जा रही है।