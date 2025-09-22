Faridabad News: आदेश जारी होते ही विरोध शुरू, अध्यापक नहीं भरेंगे टीचर डायरी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों के शिक्षक ऑनलाइन शिक्षक डायरी भरने में अरुचि दिखा रहे हैं, जिससे शिक्षा निदेशालय खासा नाराज है। निदेशालय ने एक नया आदेश जारी कर स्कूल प्रमुख को रोजाना डायरी भरने की जिम्मेदारी सौंपी है।

इस बीच, शिक्षक संघ ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शिक्षक डायरी भरने में शिक्षकों का समय बर्बाद होता है।

गौरतलब है कि शिक्षा निदेशालय ने सबसे पहले 8 अप्रैल को शिक्षक डायरी ऑनलाइन भरने के आदेश जारी किए थे। लेकिन शिक्षकों ने नाराजगी जताई और आदेशों की अवहेलना की।

इसके बाद, 16 अप्रैल को शिक्षक संघ सड़कों पर उतर आया और विरोध प्रदर्शन करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की और विरोध में डायरी भरने से इनकार कर दिया। अब शिक्षक डायरी भरने के नए आदेश से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है।