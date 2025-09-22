Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद की इस मंडी में धान की खरीद शुरू होने पर संशय, यहां देखें सरकारी रेट

    By Subhash Dagar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:45 PM (IST)

    बल्लभगढ़ मंडी में पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई क्योंकि एजेंसी और मिल मालिकों के बीच सहमति नहीं बनी। किसान धान लेकर नहीं आए जबकि 1509 किस्म की आवक शुरू हो गई है। इस साल धान के दाम पिछले साल से बेहतर हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य ₹2369 प्रति क्विंटल तय किया है लेकिन किसानों को अभी भी खरीद शुरू होने का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बल्लभगढ़ मंडी में पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। फाइल फोटो

    सुभाष डागर, बल्लभगढ़। अधूरी तैयारियों के चलते सोमवार को मंडी में पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। किसान मंडी में धान लेकर ही नहीं आए। सरकारी खरीद कराने के लिए एजेंसी के अधिकारी पहुँच गए थे, लेकिन अभी तक एजेंसी और मिल मालिकों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी में 1509 किस्म के धान की आवक शुरू हो गई है। इस साल धान की फसल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा दामों पर बिक रही है। इसकी वजह फसल में किसी तरह का रोग न लगना है।

    सरकार ने सोमवार से पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू करने के आदेश दिए हैं। धान की सरकारी खरीद के लिए बल्लभगढ़ और तिगांव मंडियों को चुना गया है। समर्थन मूल्य ₹2369 प्रति क्विंटल तय किया गया है। ए ग्रेड पीआर धान ₹2389 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

    इस साल सरकार ने पिछले साल के मुकाबले पीआर धान के दाम में ₹69 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मंडी के आढ़तियों का कहना है कि सोमवार को कोई भी किसान पीआर धान लेकर नहीं आया। 1509 किस्म के धान की आवक शुरू हो गई है।

    मैं अपना 1509 धान भनकपुर गाँव से लाया हूँ। हमारा धान अभी भी पानी में डूबा हुआ है। इस बार धान के दाने अच्छी तरह पके हुए हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जबकि पिछले साल तितली रोग लग गया था और बालियों में दाना नहीं लगा था।

    -नौदान सिंह रावत, भनकपुर

    इस बार 1509 धान का भाव पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल 1509 धान की शुरुआती खरीद 2359 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस साल 2961 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई है।

    -खेमचंद, साहूपुरा

    पीआर धान की सरकारी खरीद एजेंसी और मिलर के बीच सहमति बनने के बाद ही होगी। अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए हमने अभी तक किसी भी किसान से पीआर धान लाने के लिए नहीं कहा है।

    -नरेश कुमार बंसल, आढ़ती

    सोमवार को वेयरहाउसिंग अथॉरिटी के अधिकारी पीआर धान की सरकारी खरीद करने पहुँचे। मार्केट कमेटी ने एक भी किसान को पीआर धान के लिए एक भी गेट पास जारी नहीं किया। किसानों द्वारा धान न लाने के कारण सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकी। सरकारी खरीद उसी दिन शुरू होगी जिस दिन किसान अपनी उपज लेकर आएंगे। एजेंसी धान खरीदकर उस मिलर को भेजेगी जिसके साथ उनका अनुबंध हुआ है।

    -इंद्रपाल सिंह, सचिव एवं अधिशासी अधिकारी, अनाज मंडी, बल्लभगढ़