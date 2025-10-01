यूपी की तर्ज पर फरीदाबाद पुलिस ने बदमाशों को दिया संदेश, सिर मुंडाकर बाजार में करा दी परेड, डर खत्म
फरीदाबाद पुलिस ने फिरौती मांगने वाले बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। उनका सिर मुंडवाकर डबुआ मार्केट में घुमाया गया ताकि लोगों में उनका डर खत्म हो। इन बदमाशों पर कई गंभीर आरोप हैं जिनमें कपड़ा व्यापारी से फिरौती मांगना भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से कानून का डर बढ़ेगा।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। लोगों के मन में दहशत पैदा करके फिरौती मांगने वाले बदमाशों को अब हरियाणा पुलिस भी यूपी जैसा संदेश दे रही है। क्राइम ब्रांच ने फिरौती और लूटपाट के मामले में पकड़े गए बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत का उनके साथियों के साथ पहले सिर मुंडवाया। फिर डबुआ मार्केट में लेकर घूमे। इससे बदमाशों के हालात देखकर लोगों के बीच में उनका खौफ खत्म हो सके।
बाजार में गुंडों को घुमाया
दोनों बदमाशों ने कुछ समय पहले ही न्यू जनता काॅलोनी में कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग करके उनसे फिरौती भी मांगी थी। 27 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। कमल पर 15 और शशिकांत पर छह मामले दर्ज है। मार्केट में बदमाशों को घूमाने के दौरान कई लोगों ने उनका वीडियो भी बनाया।
मुठभेड़ में पैर में लगी थी गोली
क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने चारों आरोपियों को 27 सितंबर की सुबह करीब चार बजे सूरजकुंड-पाली रोड और सैनिक कालोनी के पास से मुठभेड़ के बाद काबू किया था। मुठभेड़ में कमल भड़ाना और शशिकांत के पैर में गोली लगी थी | दोनों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से छुट्टी मिलने के बाद आरोपित कमल और शशिकांत को गिरफ्तार किया गया। मार्केट में जुलूस निकालने के दौरान कमल भड़ाना व्हीलचेयर पर था और शशिकांत बैशाखी के सहारे चल रहा था।
डबुआ क्षेत्र में फैला रहा था दहशत
नंगला गांव का रहने वाला कमल और शशिकांत पर फायरिंग, लूटपाट और हमला जैसे गंभीर मामले हैं। हाल ही में दोनों ने न्यू जनता कालोनी में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग कर उसे फिरौती देने के लिए धमकाया था। एक घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला कर लूटपाट करने का मामला भी दर्ज है।
डबुआ मंडी में मांगते थे फिरौती
डबुआ मंडी में भी आरोपित फिरौती मांगते थे। दोनों पर मंडी में भी लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। शनिवार को जब पुलिस इन्हें बाजार में लेकर पहुंची तो लोग सब्जी और सामान खरीदते-खरीदते दोनों बदमाशों के वीडियो बनाने लगे। अचानक हुई इस कार्रवाई को देखने के लिए बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई।
कानून का वजूद मजबूत होगा
"आम लोगों के बीच में बदमाशों का खौफ खत्म होना चाहिए। हालांकि, पुलिस किसी मामले में निशानदेही कराने इन बदमाशों को लेकर गए थे। लोगों ने इसको परेड समझ लिया। लेकिन इन बदमाशों की हालत देखकर आम लोगों के बीच में कानून का वजूद मजबूत होगा। लोगों से भी अपील है कि वह किसी भी बदमाश की धमकी से नहीं डरे। सीधा पुलिस को सूचित करे।"
-वरुण दहिया, एसीपी क्राइम
