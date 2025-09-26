आरटीई उल्लंघन पर 30 स्कूलों के खिलाफ अभिभावक पहुंचे लोक अदालत, शैक्षणिक सत्र के 6 माह बाद भी दाखिला नहीं

फरीदाबाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला न मिलने से परेशान अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। स्कूलों पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिला न देने का आरोप है जिससे कई छात्र शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी भटक रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला नहीं देने से परेशान पांच बच्चों के अभिभावकों ने तीन बड़े प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लोक अदालत में शिकायत की है। संबंधित मामले में दस्तावेज पेश किए गए। अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक सत्र शुरू हुए हो चुक हैं छह माह प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसे विद्यार्थियों की फीस का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बेरुखी के कारण अधिकांश विद्यार्थी करीब शैक्षणिक सत्र शुरू होने के करीब छह महीने बाद भी दाखिला के लिए भटक रहे हैं।