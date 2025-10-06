Language
    चार दिन से लापता युवक का शव नाले में मिला, गाली देने पर नाराज दोस्तों ने शराब के नशे में ले ली जान

    By Subhash Dagar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:28 PM (IST)

    फरीदाबाद के मच्छगर गांव में लापता युवक प्रेमपाल का शव नाले में मिला। पुलिस ने हत्या के आरोप में दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। प्रेमपाल के साथ शराब पीने के दौरान गाली देने पर उसकी हत्या की गई। शव को नाले में छिपा दिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को पकड़ा और आगे की जांच कर रही है।

    गाली देने पर की थी दोस्त की हत्या, शव नाले में डालकर ढक दिया घास से

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मच्छगर गांव में चार दिन से लापता युवक का शव आइएमटी में इंडियन आयल के पीछे नाले में मिला। युवक की हत्या कर शव के ऊपर घास डाल दी गई थी ताकि किसी को पता न चल सके। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपित मृतक के दोस्त थे, जिन्होंने उसके साथ बैठकर शराब पी थी। गाली देने पर दोनों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। सोमवार को मृतक के शव का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया।

    अगले दिन भी नहीं आया घर

    मच्छगर गांव के रहने वाले सुक्खन लाल ने बताया कि उसका बेटा प्रेमपाल उर्फ पाले खेती-बाड़ी करता था। एक अक्टूबर की रात करीब 10.30 बजे वह घर से निकल गया था। मगर अगले दिन तक भी वापस नहीं आया। उसकी तलाश शुरू की गई। सुराग न मिलने पर थाना सदर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी

    उधर, पुलिस को रविवार रात किसी ने आईएमटी पुलिस चौकी को सूचना दी कि इंडियन आयल संस्थान के पीछे नाले में घास से ढका हुआ शव पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव कब्जे में लिया और उसकी पहचान प्रेमपाल के रूप में हुई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो प्रेम पाल गांव के ही रहने वाले हरीचंद उर्फ हर्ष व हनीश के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया।

    लात-घूंसों से पीटकर ली जान

    शक के आधार पर पुलिस ने हरीचंद व हनीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने बताया कि प्रेम पाल के साथ दोनों ने आइएमटी में साथ बैठ कर शराब पी थी। प्रेम पाल ने किसी बात को लेकर गाली दे दी तो झगड़ा हो गया। दोनों ने उसे लात-घूंसों से पीटा। इससे उसकी मौत हो गई।

    तीन दिन के रिमांड पर लिया

    शव छुपाने के लिए उसे नाले में डाल दिया और ऊपर से घास से ढक दिया। पुलिस ने दाेनों आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर प्रभारी उमेश कुमार का कहना है कि दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को लेकर पूछताछ की जाएगी।

