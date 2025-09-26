फरीदाबाद के काॅलेज और आईटीआई संस्थानों में दाखिले का आखिरी मौका, 30 सितंबर तक लें एडमिशन

फरीदाबाद में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों के पास अब केवल चार दिन शेष हैं जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने यह सुविधा उन छात्रों के लिए फिर से शुरू की है। निजी और सरकारी कॉलेजों में अभी भी कुछ सीटें खाली हैं। आईटीआई में भी प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है जहाँ 78-80 परसेंट सीटें पहले ही भर चुकी हैं।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्नातक के विभिन्न कोर्स में दाखिला के लिए छात्रों के पास सिर्फ चार दिन शेष रह गए हैं। छात्र मंगलवार तक दाखिला ले सकते हैं। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सूचना जारी की है। छात्रों को अंतिम मौका देते हुए 30 सितंबर तक दाखिला के लिए पोर्टल को दोबारा खोला गया है।

दोबारा शुरू किया गया पोर्टल यह सुविधा उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनके दाखिले समय पर पूरे नहीं हो पाए थे। व्हाट्सएप ग्रुप, फोन और अन्य माध्यम से विद्यार्थियों को पोर्टल खुलने के बारे में अवगत कराया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी अंतिम अवसर का फायदा उठाकर दाखिला ले सकें। जिला के निजी और राजकीय काॅलेजों में अभी भी कुछ कोर्स में सीटें रिक्त बच गई हैं। काॅलेजों में दाखिला के लिए छात्र पहुंच रहे हैं, काॅलेज प्रबंधनों का कहना है कि जल्द रिक्त सीटें भी भर जाएंगी।