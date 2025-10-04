Language
    यूपी और हरियाणा के किसानों में फिर टकराव, यमुना में बाढ़ के बाद क्यों पैदा हुआ तनाव?

    By Subhash Dagar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    यमुना में बाढ़ के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में जमीन को लेकर फिर विवाद हो गया है। हरियाणा के किसानों ने शिकायत की है कि यूपी के किसान हथियारों के बल पर उनकी ज़मीन पर जबरदस्ती बुआई कर रहे हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया है और जांच जारी है। पहले भी इस ज़मीन को लेकर दोनों राज्यों के किसानों में झगड़े हो चुके हैं।

    बोआई को लेकर उत्तर प्रदेश-हरियाणा के किसानों के बीच फिर टकराव।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों के बीच यमुना में आई बाढ़ के बाद भूमि की बोआई को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। हरियाणा के किसानों की भूमि को यूपी के किसान जबरन ट्रैक्टरों से हथियारों के दम पर बोआई कर रहे हैं।

    हरियाणा के किसानों ने यूपी के किसानों को बोआई करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माने। हरियाणा के मंझावली गांव के रहने वाले किसान मुकेश यादव ने थाना तिगांव पुलिस में शिकायत की है।

    यूपी के किसानों में दनकौर के रहने वाले ईश्वर सिंह, अट्टा गुजरान के रहने वाले अंती, संती उर्फ संतराम पुत्र चंदी, सुक्की, संतराम पुत्र फत्तन, बिट्टू शामिल हैं। यह भूमि 2022 से खाली पड़ी हुई है और 145 के तहत अटैच है।

    अटैच का अर्थ है कि जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक यह ऐसे खाली पड़ी रहेगी। यूपी के किसान कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं और शांति को भंग कर रहे हैं। अपने यहां के किसान मुकेश यादव ने कहा है कि हरियाणा पुलिस को इस मामले में शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए।

    तिगांव थाना अतिरिक्त प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि उन्हें मुकेश यादव की शिकायत मिली है। इस मामले में जांच शुरू कर दी है और एएसआइ भूषण ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए शनिवार को थाने में बुलाया है।

    बता दें कि पहले भी इस भूमि को लेकर कई बार दोनों प्रदेशों के किसानों के बीच झगड़ा हो चुका है।