तंजानिया की महिला से गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की जेल, पार्टी के बहाने बुलाकर किया गंदा काम
फरीदाबाद में तंजानिया मूल की महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। महिला को पार्टी के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया गया था जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। तंजानिया मूल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर दो लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
पार्टी देने के बहाने अपने घर बुलाया
यह मामला 22 नवंबर 2020 को महिला थाना एनआइटी में दर्ज कराया गया था। दिल्ली के छतरपुर मंदिर के पास रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूलत: तंजानिया की रहने वाली है और काफी समय से यहां रह रही है।
महिला की दोस्ती सेक्टर-49 के रहने वाले जान से थी। 20 नवंबर 2020 को जान ने महिला को पार्टी देने के बहाने अपने घर बुला लिया। यहां पहले से ही जान का दिल्ली के प्रहलादपुर निवासी दोस्त अमन भी था। पार्टी के बाद दोनों महिला को कमरे में ले गए और वहां दुष्कर्म किया।
महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने जान व अमन को सजा सुनाई है।
