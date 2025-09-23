तंजानिया की महिला से गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की जेल, पार्टी के बहाने बुलाकर किया गंदा काम

फरीदाबाद में तंजानिया मूल की महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। महिला को पार्टी के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया गया था जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। तंजानिया मूल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर दो लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

पार्टी देने के बहाने अपने घर बुलाया यह मामला 22 नवंबर 2020 को महिला थाना एनआइटी में दर्ज कराया गया था। दिल्ली के छतरपुर मंदिर के पास रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूलत: तंजानिया की रहने वाली है और काफी समय से यहां रह रही है।