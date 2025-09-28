फरीदाबाद का किसान अपनी फसल बेचने को लेकर परेशान, जिम्मेदार कौन? राजस्व विभाग या कोई और...

बल्लभगढ़ में किसानों को बाजरा और धान बेचने में परेशानी हो रही है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के बावजूद सत्यापन नहीं होने से ऑनलाइन गेट पास जारी नहीं हो रहे। राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन में देरी के कारण किसान परेशान हैं। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है ताकि किसानों को परेशानी न हो।

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। किसानों को अपनी बाजरा और धान की फसल मंडी तक लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों की फसलों का "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर पंजीकरण के बाद भी सत्यापन नहीं हो पाया है। नतीजतन, मंडी में फसल आने पर ऑनलाइन गेट पास जारी नहीं हो रहे हैं।

किसान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अपनी फसलों का "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं। इसके बाद राजस्व विभाग का पटवारी यह सत्यापित करता है कि पंजीकृत किसान ने अपने खेतों में ये फसलें बोई हैं या नहीं।

मंडियों में बाजरा और धान की पीआर फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने अभी तक किसानों की फसलों का सत्यापन नहीं किया है। बिजोपुर गांव के किसान आबिद, इरशाद और तारीफ तथा लाला खेरली के ओमबीर ने पोर्टल पर अपना बाजरा पंजीकृत कराया है। इसी तरह, भनकपुर गांव के कृपाल सिंह और दिगंबर रावत ने बताया कि उन्होंने पीआर धान बोया है। राजस्व विभाग द्वारा इन फसलों का सत्यापन नहीं किया गया है।