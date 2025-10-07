Language
    15 लाख में कॉलेज एडमिशन का वादा, डॉक्टर ने CA से बेटे को दाखिला दिलाने का झांसा देकर झटके 6 लाख

    By deepak pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:50 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक डॉक्टर पर बेटे को गुरुग्राम के एक निजी कॉलेज में एमबीए में दाखिला दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने दाखिले के लिए 15 लाख रुपये मांगे थे लेकिन दाखिला नहीं करवाया और टालमटोल करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं।

    एमबीए कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये हड़पे, मामला दर्ज

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। चार्टर्ड अकाउंटेट के बेटे को गुरुग्राम के निजी काॅलेज में एमबीए कराने के नाम पर एक डाॅक्टर पर छह लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। आरोपित ने दाखिला दिलाने के नाम पर सीए से 15 लाख रुपये मांगे थे, लेकिन दाखिला दिलवाने को टालमटोल करने लगा। फिर दबाव बनाने पर नौ लाख रुपये वापस कर दिए। छह लाख रुपये देने की बात पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित सीए की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

    सेक्टर 37 में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 12 साल पहले उनकी मुलाकात डाॅ. मनीष कुमार से हुई थी। काफी समय बाद उसने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और गुरुग्राम समेत कई काॅलेजों में खुद की अच्छी जान पहचान और मैनेजमेंट से संबंध होने का दावा किया।

    परिचय होने के कारण सीए ने उन पर विश्वास कर लिया। सीए ने अपने बेटे का एमबीए में गुरुग्राम के एमडी कालेज में दाखिला दिलाने को कहा। चूंकि काॅलेजों में मैनेजमेंट कोटे के तहत भी दाखिले होते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित डाॅ. मनीष ने एमबीए में दाखिले के लिए 15 लाख रुपये मांगे।

    उन्हाेंने ऑनलाइन 15 लाख रुपए डाॅक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए लेकिन बेटे का दाखिला काॅलेज में नहीं हो पाया। इस पर सीए ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित टाल-मटोल करता रहा। काफी दबाव देने पर उसने नौ लाख रुपये वापस कर दिए लेकिन छह लाख रुपए वापस नहीं किए।

    सीए ने बताया कि आरोपित के खिलाफ दिल्ली में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। आरोपित खुद को कोल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी भी बताता है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल आरोपों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा। उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

