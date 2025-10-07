15 लाख में कॉलेज एडमिशन का वादा, डॉक्टर ने CA से बेटे को दाखिला दिलाने का झांसा देकर झटके 6 लाख

फरीदाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक डॉक्टर पर बेटे को गुरुग्राम के एक निजी कॉलेज में एमबीए में दाखिला दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने दाखिले के लिए 15 लाख रुपये मांगे थे लेकिन दाखिला नहीं करवाया और टालमटोल करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। चार्टर्ड अकाउंटेट के बेटे को गुरुग्राम के निजी काॅलेज में एमबीए कराने के नाम पर एक डाॅक्टर पर छह लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। आरोपित ने दाखिला दिलाने के नाम पर सीए से 15 लाख रुपये मांगे थे, लेकिन दाखिला दिलवाने को टालमटोल करने लगा। फिर दबाव बनाने पर नौ लाख रुपये वापस कर दिए। छह लाख रुपये देने की बात पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित सीए की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर 37 में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 12 साल पहले उनकी मुलाकात डाॅ. मनीष कुमार से हुई थी। काफी समय बाद उसने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और गुरुग्राम समेत कई काॅलेजों में खुद की अच्छी जान पहचान और मैनेजमेंट से संबंध होने का दावा किया।

परिचय होने के कारण सीए ने उन पर विश्वास कर लिया। सीए ने अपने बेटे का एमबीए में गुरुग्राम के एमडी कालेज में दाखिला दिलाने को कहा। चूंकि काॅलेजों में मैनेजमेंट कोटे के तहत भी दाखिले होते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित डाॅ. मनीष ने एमबीए में दाखिले के लिए 15 लाख रुपये मांगे।

उन्हाेंने ऑनलाइन 15 लाख रुपए डाॅक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए लेकिन बेटे का दाखिला काॅलेज में नहीं हो पाया। इस पर सीए ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित टाल-मटोल करता रहा। काफी दबाव देने पर उसने नौ लाख रुपये वापस कर दिए लेकिन छह लाख रुपए वापस नहीं किए।