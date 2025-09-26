'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं', बोले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं से किया वादा पूरा किया। पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिस पर आवेदन किया जा सकता है। बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदा महिलाओं से 21 सौ रुपये महीने देने का किया था, वह दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू करके पूरा कर दिया है। पात्र महिला इसका ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभ उठाएं। सरकार की यह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर बृहस्पतिवार को महाबीर कम्युनिटी सेंटर में आयोजित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के शुभारंभ अवसर पर जिलास्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज रामपाल पूजन, बड़खल विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी विधायक सतीश फागना भी मौजूद थे।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक मोबाइल ऐप लांच की है। इस पर अपना आवेदन करें। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ददसिया, ताजुपुर, बदरौला, डीग, भनकपुर और चांदपुर में उप-स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का शिलान्यास किया गया। पहले चरण में उन महिलाओं को यह राशि दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये है।

दूसरे चरण में उन महिलाओं को दी जाएगी, जिनके परिवार की वार्षिक आर्य 1.80 लाख और तीसरे चरण में उन्हें दी जाएगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख है। अंतिम चरण में पांच लाख से ज्यादा आय वालों को दी जाएगी। याेजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं का नारा सशक्त बनेगा: मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि जो महिलाएं पात्र और जरूरतमंद हैं वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह योजना शुरू की है। महिला इस योजना से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे को भी बुलंद कर सकती है।