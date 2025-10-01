Language
    ठगों ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को ही बना लिया शिकार, 50 लाख का चूना लगाकर पांच ठग फरार; केस दर्ज

    By Parveen Kaushik Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    फरीदाबाद में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। एक मामले में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड बनवाकर 50 लाख से अधिक की ठगी की गई। वहीं अन्य मामलों में पानी के बिल और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाया गया। पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।

    फर्जी दस्तावेज से 10 क्रेडिट कार्ड बनवाकर 50 लाख ठगे।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फर्जी दस्तावेज से क्रेडिट कार्ड बनवाकर उससे खरीदारी कर 50 लाख 94 हजार रुपये का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। यह मामला क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनी ने ही दर्ज कराया है।

    इस मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है। आरोपियों ने क्रेडिट कार्ड से आभूषण सहित अन्य कीमती सामान खरीदा था। साइबर थाना सेंट्रल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ग्लोबल सिक्योरिटी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कंपनी के सहायक मैनेजर तुषार कांत मंडल ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है।

    उन्होंने शिकायत में कहा कि मनजीत सिंह, अशोक कुमार, प्रदीप शर्मा, सौरव गुप्ता और रविंदर कुमार ने अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान उनके बैंक में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था।

    क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जरूरी दस्तावेज भी लगाए गए थे। पांचों लोगों ने 10 कार्ड बनवाए। कार्ड का प्रयोग दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच किया गया।

    कंपनी को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। जांच में पाया कि सभी कार्डधारकों ने अपना आवासीय पता फ्लैट नंबर 1204, टावर 5, अमौलिक हाइट्स, सेक्टर 88, खेड़ी कलां फरीदाबाद बताया था। अधिकारिक पता मेसर्स एस्कार्ट्स कुबोटा लिमिटेड, मथुरा रोड, सेक्टर-15ए था।

    जांच के दौरान यह स्थान खाली पाया गया। कार्ड धारकों की ईमेल आईडी अमान्य और फर्जी पाई गईं। तब तक पांचों आरोपी कंपनी को 50 लाख 94 हजार रुपये का चूना लगा चुके थे।

    पानी के बिल भुगतान को लेकर ठगी

    एनआईटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने साइबर थाना एनआईटी में दी शिकायत में बताया कि पांच अगस्त को उनके पास अनजान नंबर से काॅल आया।

    काॅल करने वाले ने उन्हें बताया कि उनका पानी का बिल लंबित है। एक लिंक भेजकर इसे क्लिक करने को कहा। ऐसा करते ही उनके खााते से सवा दो लाख रुपये निकल गए।

    साइबर थाना बल्लभगढ़ में सेक्टर सात बी ब्लाॅक में रहने वाले एक शख्स ने दी शिकायत में बताया कि चार मई को अनजान व्यक्ति ने फोन कर बताया कि वह उनका परिचित है।

    इस बहाने से उसने उससे 63 हजार रुपये ठग लिए। साइबर थाना बल्लभगढ़ में ही आदर्श नगर बल्लभगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि 27 जुलाई को अनजान व्यक्ति ने फोन कर क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस चार्ज बताकर एपीके फाइल भेज दी।

    जिसे क्लिक करते ही खाते से 23 हजार रुपये निकल गए। इसी तरह साइबर थाना सेंट्रल में आदर्श नगर निवासी एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि 31 अगस्त को किसी व्यक्ति ने फोन कर उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए कहा। इस बहाने उसने उससे 64 हजार रुपये ठग लिए।

