हरियाणा रोडवेज की अंतरराज्यीय AC बस सेवा का क्या करें यात्री? दूसरे राज्यों में इनके संचालन में बड़ी अड़चन

हरियाणा रोडवेज के फरीदाबाद डिपो में कुल 165 बस हैं। इनमें 23 बस एसी हैं। जिनमें छह नई बसें भी शामिल हैं। सरकार ने डिपो को यह छह नई एसी बस इसलिए दी थीं कि दूसरे प्रदेशों के रूटों पर इनको चलाया जाए।

बसों को दूसरे प्रदेशों के रूट पर चलाकर यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने की योजना थी, लेकिन इन बसों को दूसरे प्रदेशों के रूटों की बजाय प्रदेश के आंतरिक रूटों पर ही चलाया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। हरियाणा रोडवेज ने फरीदाबाद डिपो को छह नई एसी बस दी थी। जिस उद्देश्य को लेकर यह बसें दी गई थीं, वह पूरा नहीं हो रहा है।

डिपो के ट्रैफिक मैनेजर नवनीत बजाज का कहना है कि इन बसाें को दूसरे प्रदेशों के रूटों पर चलाने के लिए एसी बस परमिट लेना जरूरी है।

दूसरे प्रदेशों के ट्रांसपोर्ट सचिव हरियाणा की एसी बस को तभी परमिट देंगे, जब उनके पास एसी बस हों। साधारण बस के परमिट पर एसी बसों को चलाने का परमिट नहीं दिया जा सकता है।

यही कारण है डिपो को मिलीं नई एसी बसों को अंतरराज्यीय रूटों की बजाय प्रदेश के आंतरिक रूटों पर चलाना पड़ा है। अब कोई बस डिपो के अंदर खड़ी हुई नहीं है।

हमने डिपो को मिली छह नई एसी बसों को संचालन शुरू कर दिया है। इन बसों में से एक-एक डबवाली, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, यमुनानगर और चंडीगढ़ चला दिया है। इन बसों को उन्हीं रूटों पर चलाया है, जहां पर इन में बैठने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी है। एसी बसों का साधारण बसों की अपेक्षा अधिक किराया होता है। - शिखा, महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद

