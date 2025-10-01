Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा रोडवेज की अंतरराज्यीय AC बस सेवा का क्या करें यात्री? दूसरे राज्यों में इनके संचालन में बड़ी अड़चन

    By Subhash Dagar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    हरियाणा रोडवेज को दूसरे राज्यों से एसी बसों के संचालन के लिए परमिट नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। फरीदाबाद डिपो को मिली नई एसी बसों को अंतरराज्यीय मार्गों की बजाय प्रदेश के अंदरूनी मार्गों पर चलाना पड़ रहा है। दूसरे प्रदेशों के ट्रांसपोर्ट सचिवों के पास एसी बसों की कमी के कारण परमिट नहीं मिल पा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हरियाणा रोडवेज की एसी बसों को दूसरे प्रदेश में चलाने की नहीं मिली अनुमति।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। हरियाणा रोडवेज ने फरीदाबाद डिपो को छह नई एसी बस दी थी। जिस उद्देश्य को लेकर यह बसें दी गई थीं, वह पूरा नहीं हो रहा है।

    बसों को दूसरे प्रदेशों के रूट पर चलाकर यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने की योजना थी, लेकिन इन बसों को दूसरे प्रदेशों के रूटों की बजाय प्रदेश के आंतरिक रूटों पर ही चलाया जा रहा है।

    हरियाणा रोडवेज के फरीदाबाद डिपो में कुल 165 बस हैं। इनमें 23 बस एसी हैं। जिनमें छह नई बसें भी शामिल हैं। सरकार ने डिपो को यह छह नई एसी बस इसलिए दी थीं कि दूसरे प्रदेशों के रूटों पर इनको चलाया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिपो के ट्रैफिक मैनेजर नवनीत बजाज का कहना है कि इन बसाें को दूसरे प्रदेशों के रूटों पर चलाने के लिए एसी बस परमिट लेना जरूरी है।

    दूसरे प्रदेशों के ट्रांसपोर्ट सचिव हरियाणा की एसी बस को तभी परमिट देंगे, जब उनके पास एसी बस हों। साधारण बस के परमिट पर एसी बसों को चलाने का परमिट नहीं दिया जा सकता है।

    यही कारण है डिपो को मिलीं नई एसी बसों को अंतरराज्यीय रूटों की बजाय प्रदेश के आंतरिक रूटों पर चलाना पड़ा है। अब कोई बस डिपो के अंदर खड़ी हुई नहीं है।

    हमने डिपो को मिली छह नई एसी बसों को संचालन शुरू कर दिया है। इन बसों में से एक-एक डबवाली, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, यमुनानगर और चंडीगढ़ चला दिया है। इन बसों को उन्हीं रूटों पर चलाया है, जहां पर इन में बैठने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी है। एसी बसों का साधारण बसों की अपेक्षा अधिक किराया होता है।

    - शिखा, महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद

    यह भी पढ़ें- दशहरा पर्व पर थपकली, कुलिया और मल्हो से जुड़ रहे Gen Z, फरीदाबाद में बरसों पुरानी पुरानी में बड़ा संदेश