    IPO में निवेश के नाम पर 62 की लाख की ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर आरोपी

    By Parveen Kaushik Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:22 PM (IST)

    फरीदाबाद में साइबर ठगों ने शेयर मार्केट और आईपीओ में निवेश के नाम पर एक व्यक्ति से 62.50 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों - नाजीर हुसैन मोहम्मद अफजल और फराज अहमद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि अफजल के खाते में ठगी के पैसे आए थे और फराज ने खाता खुलवाया था। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया।

    निवेश के नाम पर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में शेयर मार्केट व आइपीओ में निवेश के नाम पर 62.50 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह मामला साइबर थाना सेंट्रल में दर्ज हुआ था।

    सेक्टर-35 निवासी एक व्यक्ति ने दी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे एक महिला ने एक कंपनी का कर्मचारी बन कर काल किया। जिसने उसे 10 गुना लाभ कमाने का लालच दिया। उसने लालच में आकर पैसे निवेश करना शुरू किया। फिर ठगों ने उसे बातों में फंसा कर शेयर खरीदने और आइपीओ में निवेश करने के लिए उससे 62.50 लाख रुपये ठग लिए।

    पुलिस ने इसी मामले में साइबर थाना पुलिस ने नाजीर हुसैन, मोहम्म्द अफजल व फराज अहमद को उत्तर प्रदेश के मुराबाद के रहमत नगर से गिरफ्तार किया है।

    वहीं, पूछताछ में सामने आया कि अफजल खाता धारक है, जिसके खाता में ठगी के 46 हजार रुपये आए थे। फराज अहमद ने अफजल का खाता खुलवाया था जिसमें उसने नाजीर हुसैन का फोन नंबर दिया था। आरोपितों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।