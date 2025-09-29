IPO में निवेश के नाम पर 62 की लाख की ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर आरोपी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में शेयर मार्केट व आइपीओ में निवेश के नाम पर 62.50 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह मामला साइबर थाना सेंट्रल में दर्ज हुआ था।

सेक्टर-35 निवासी एक व्यक्ति ने दी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे एक महिला ने एक कंपनी का कर्मचारी बन कर काल किया। जिसने उसे 10 गुना लाभ कमाने का लालच दिया। उसने लालच में आकर पैसे निवेश करना शुरू किया। फिर ठगों ने उसे बातों में फंसा कर शेयर खरीदने और आइपीओ में निवेश करने के लिए उससे 62.50 लाख रुपये ठग लिए।