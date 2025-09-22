Navratri 2025: पहले नवरात्र पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पूरे शहर में माता रानी के जयकारों की गूंज

फरीदाबाद में शारदीय नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी जहां कलश स्थापना और ज्योत प्रचंड की गई। श्री महारानी वैष्णो देवी मंदिर काली मंदिर और हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। पूरे शहर में भजन-कीर्तन और माता की चौकी का आयोजन किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को फरीदाबाद शहर के विभिन्न मंदिरों में मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर नौ दिनों तक मां जगदंबा की अराधना का संकल्प लिया। शुभ मुहूर्त में मंदिरों और घरों में कलश स्थापना और ज्योत प्रचंड की गई।

एनआइटी तिकोना पार्क स्थित श्री महारानी वैष्णो देवी, सिद्धपीठ काली मंदिर, सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, सैनिक कालोनी स्थित शिव मंदिर और एनआइटी पांच स्थित श्री बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सुबह साढ़े चार बजे खोल दिए गए।