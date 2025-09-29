Language
    दोस्त के साथ पार्टी कर रहे ट्रांसपोर्टर की हत्या, कमरे में मिला शव; चार लोगों पर केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:14 PM (IST)

    फरीदाबाद के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव एक आरोपी के कमरे में मिला। मृतक के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज किया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक नवल ऑटो रिक्शा चलाता था और रविवार को अपने दोस्त योगेंद्र यादव के साथ घर से निकला था।

    सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में युवक का शव आरोपी के कमरे में मिला। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में युवक का शव आरोपी के कमरे में मिला। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

    सराय ख्वाजा निवासी सविता खटाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति नवल ऑटो रिक्शा किराए पर चलाता था। रविवार दोपहर एक बजे वह अपने दोस्त योगेंद्र यादव के साथ घर से निकला था, लेकिन रात आठ बजे तक वापस नहीं लौटा।

    परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन वह बंद था। काफी देर तक तलाश करने के बाद सभी लोग सो गए।

    सुबह सविता ने अपने फोन पर नवल के फोन का एक वीडियो देखा, जिसमें वह योगेंद्र यादव, योगेंद्र, अभिजीत और मोनू के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद, परिजन योगेंद्र के घर पहुंचे तो घर बाहर से बंद मिला। दरवाजा खोला तो अंदर नवल का शव पड़ा था और उसके सिर पर चोट के निशान थे।

    परिजन उसे तुरंत सेक्टर 21ए स्थित एशियन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित के मुताबिक, कुछ दिन पहले नवल का योगेंद्र यादव से झगड़ा हुआ था। उस समय दोनों में सुलह हो गई थी। लेकिन, योगेंद्र मन में रंजिश रखता था।

    उसने नवल को धोखा देने के लिए ही उससे दोस्ती की थी। साजिश के तहत, वह रविवार दोपहर पार्टी में जाने के बहाने नवल को अपने साथ ले गया। फिर सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर उसकी हत्या कर दी।

    पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, मामले में नामजद एक आरोपी अभिजीत को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।