Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में न्यायाधीश के कुक को चाकू के बल पर लूटा, लुटेरों ने यूपीआई से भी ट्रांसफर कराई रकम

    By Parveen Kaushik Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:58 PM (IST)

    फरीदाबाद में जिला अदालत के न्यायाधीश के कुक धर्म सिंह को ऑटो चालक और एक युवक ने चाकू की नोंक पर लूट लिया। घटना 25 सितंबर को रेलवे स्टेशन जाते समय हुई जब आरोपियों ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बैग घड़ी कड़ा 1100 रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया। यूपीआई से खाते से 8000 रुपये भी ट्रांसफर करा लिए। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फरीदाबाद में न्यायधीश के कुक को ऑटो में लूटा, केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला अदालत के न्यायाधीश के कुक को ऑटो चालक व उसमें सवार एक युवक ने चाकू की नोंक पर लूट लिया। पीड़ित ने यह मामला सेक्टर-17 थाने में दर्ज कराया है।

    पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मूल रूप से करनाल में असंध के जय सिंह पुरा गांव के रहने वाले धर्म सिंह यहां अदालत में एक न्यायाधीश के निवास पर कुक हैं।

    25 सितंबर को वह यहां से अपने गांव जाने के लिए निकले थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए ऑटो किया। ऑटो में एक युवक पीछे बैठा था।

    रेलवे रोड से पहले कट पर ईएफ थ्री मॉल के पास ऑटो चालक व ऑटो में बैठे व्यक्ति ने उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उससे बैग ले लिया।

    बैग में घड़ी, कड़ा, 1100 रुपये व मोबाइल फोन था। यूपीआई से उसके खाते से आठ हजार रुपये भी ट्रांसफर करा लिए। उसे धक्का देकर वहीं गिरा दिया और आरोपी भाग गए।

    उसने किसी राहगीर के मोबाइल फोन से इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर आई और जांच शुरू की।

    यह भी पढ़ें- THAR से प्रॉपर्टी डीलर को कुचलने के मामले में एक्शन, आरोपी के ACP पिता को किया कार्यमुक्त

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें