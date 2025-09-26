फरीदाबाद में न्यायाधीश के कुक को चाकू के बल पर लूटा, लुटेरों ने यूपीआई से भी ट्रांसफर कराई रकम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला अदालत के न्यायाधीश के कुक को ऑटो चालक व उसमें सवार एक युवक ने चाकू की नोंक पर लूट लिया। पीड़ित ने यह मामला सेक्टर-17 थाने में दर्ज कराया है।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मूल रूप से करनाल में असंध के जय सिंह पुरा गांव के रहने वाले धर्म सिंह यहां अदालत में एक न्यायाधीश के निवास पर कुक हैं।

25 सितंबर को वह यहां से अपने गांव जाने के लिए निकले थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए ऑटो किया। ऑटो में एक युवक पीछे बैठा था।

रेलवे रोड से पहले कट पर ईएफ थ्री मॉल के पास ऑटो चालक व ऑटो में बैठे व्यक्ति ने उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उससे बैग ले लिया।

बैग में घड़ी, कड़ा, 1100 रुपये व मोबाइल फोन था। यूपीआई से उसके खाते से आठ हजार रुपये भी ट्रांसफर करा लिए। उसे धक्का देकर वहीं गिरा दिया और आरोपी भाग गए।

उसने किसी राहगीर के मोबाइल फोन से इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर आई और जांच शुरू की।

