फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र कुख्यात बदमाश हिमांशु उर्फ जंगली औऱ मनोज उर्फ बिल्ला को क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के ऊपर फरीदाबाद में 13 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें से छह में वह अदालत से भगौड़ा घोषित हो चुके हैं जबकि अन्य में दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दोनों पर 13 सालों से फरार चल रहे थे।

Faridabad: 13 साल से फरार बदमाश जंगली और बिल्ला गिरफ्तार, 50 हजार रुपये का था इनाम।

Your browser does not support the audio element.

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र कुख्यात बदमाश हिमांशु उर्फ जंगली औऱ मनोज उर्फ बिल्ला को क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के ऊपर फरीदाबाद में 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से छह में वह अदालत से भगौड़ा घोषित हो चुके हैं, जबकि अन्य में दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस ने घोषित किया था 50 हजार रुपये का इनाम एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 पुलिस ने जंगली और बिल्ला नाम के 50 हजार रुपये के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपित गुरुवार को किसी अपराध को अंजाम देने के लिए सेक्टर तीन आए थे। क्राइम ब्रांच सेक्कर-65 प्रभारी ब्रह्मप्रकाश को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने एएसआइ ईश्वर और बाकी टीम के साथ दोनों को दबोच लिया। आरोपितों के ऊपर फरीदाबाद में 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से छह में वे अदालत से भगौड़ा घोषित हो गए थे, जब अन्य मामलों में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एसीपी क्राइम ने बताया कि आरोपित करीब 13 साल से फरार चल रहे थे। बल्लभगढ़ में इनके नाम की दहशत थी। वे लोगों को हाथ-पैर तोड़कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। इनके डर के कारण लोग अपने मकान सस्ते में बेच-बेचकर जा रहे थे। आरोपितों ने दिल्ली व यूपी में कई जगह अपने ठिकाने बनाए हुए थे। वहां वे छिपकर रहते थे। आरोपित का भाई करता था लोगों के मकान पर कब्जा आरोपित बल्लभगढ़ की नत्थु कालोनी के रहने वाले हैं। इनका एक भाई देवेंद्र उर्फ लाला अभी फरार है। आरोपित लोगों को धमकी देते थे। इसके बाद आरोपित का भाई उगाही करने और लोगों के मकानों पर कब्जा करने का काम करता था।

Edited By: Nitin Yadav