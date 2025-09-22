Language
    फरीदाबाद के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगी बाजरे की सरकारी खरीद

    By Subhash Dagar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    बल्लभगढ़ में मंगलवार से सरकारी मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू होगी जिसका समर्थन मूल्य 2775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हैफेड एजेंसी द्वारा खरीद की जाएगी। मार्केट कमेटी सचिव ने किसानों से सूखी फसल लाने का आग्रह किया है। अनाज मंडी में आढ़तियों द्वारा टिन शेड के नीचे अतिक्रमण करने से किसानों को परेशानी हो रही है जिसे हटाने का आश्वासन दिया गया है।

    बल्लभगढ़ में मंगलवार से सरकारी मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू होगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मंगलवार से मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। इस आशय का पत्र सोमवार को मार्केट कमेटी के पास पहुंच गया। इस वर्ष सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य 2,625 रुपये प्रति क्विंटल था। सरकार ने समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। हैफेड एजेंसी सरकार की ओर से बाजरे की खरीद करेगी।

    मार्केट कमेटी सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने किसानों से कहा है कि वे अपनी धान और बाजरे की फसल सूखी लेकर आएं। यदि वे गीली फसल लेकर आते हैं, तो एजेंसी उनकी खरीद नहीं करेगी और किसानों को अपनी फसल के साथ मंडी में ही रुकना पड़ सकता है। यदि किसान अपनी फसल सूखी लेकर आते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष बाजरे की सरकारी खरीद 25 सितंबर से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार यह दो दिन पहले शुरू हो गई है।

    आढ़तियों ने अनाज मंडी में टिन शेड के नीचे किया अतिक्रमण

    आढ़तियों ने अनाज मंडी में टिन शेड के नीचे लोहे की जाली लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। अब धान और बाजरे की आवक शुरू हो गई है। किसान बारिश को ध्यान में रखते हुए अपनी उपज टिन शेड के अंदर लाते हैं। जब टिन शेड के नीचे अतिक्रमण होगा, तो किसान अपनी उपज शेड के नीचे नहीं रख पाएँगे। उन्हें मजबूरन अपनी उपज खुले में रखनी पड़ेगी। बारिश होने पर फसल भीग सकती है।

    किसानों का कहना है कि टिन शेड के नीचे आढ़तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सभी आढ़ती इसी तरह अपनी जाली लगाकर अतिक्रमण करेंगे, तो किसान अपनी उपज कहाँ रखेंगे? इस संबंध में मार्केट कमेटी सचिव एवं अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने आढ़तियों को पत्र लिखकर टिन शेड से लोहे की जाली हटाने को कहा है। एक-दो दिन में यह अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।