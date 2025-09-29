Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भूख लागन लाग री है खाना का कोई अता पता नहीं... फरीदाबाद में एथलेटिक्स लड़कियों के लिए बदतर सुविधाएं

    By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:01 PM (IST)

    फरीदाबाद में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने आई लड़कियों को खराब सुविधाओं का सामना करना पड़ा। सेक्टर 9 के एक स्कूल में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी जहाँ पानी शौचालय और गद्दे जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। अंधेरे गंदगी और उमस भरी गर्मी के बीच लड़कियों को मुश्किल हालातों में रहने को मजबूर होना पड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बहुत इंतजार के बाद पहुंचा खाना, पूरी डाइट की बजाय परोसी गई सिर्फ दाल रोटी।

    निभा रजक, फरीदाबाद। अरे, दीदी...स्कूल में तो पानी भी ठीक कोन्या। वाटर कूलर में करंट आन लाग रा है। अरी पानी तो बाहर ते ले आएंगे, पर रात कैसे गुजरेगी, या सोचो। कमरों में पूरी उमस है और गद्दे में ते बदबू आ री है, इस पर मकौड़े चल रे हैं। यूं लागे रात तो बैठकर गुजारनी पड़ेगी। टायलेट गंदे पड़े हैं और यो तो छोड़ो नहाने के लिए एक ही बाथरूम है। कोई सुनने वारो भी ना है, साढ़े आठ बजगे हैं, भूख लागन लाग री है। खाना का कोई अता पता नहीं...।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार से औद्योगिक नगरी में शुरू हो रही तीन दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विभिन्न जिलों से सेक्टर 9 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आई लड़कियों के बीच क्षेत्रीय बोली में यही बातचीत हुई। सुरक्षा के लिए रोशनी से लेकर गर्मी से बचाव के लिए वेंटिलेशन और नहाने के लिए शौचालय तक, सभी व्यवस्थाएँ घटिया स्तर की थीं।

    लड़कियों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं का यह अभाव उस राज्य में स्पष्ट दिखाई देता है जहाँ से "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का संदेश दिया गया और पूरे देश में लागू किया गया। हरियाणा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्य के विभिन्न जिलों से 4,000 से अधिक लड़कियाँ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सेक्टर 12 स्थित राज्य खेल परिसर में आई हैं। तीन दिवसीय आयोजन का अनुमानित कुल बजट ₹1.70 लाख है।

    इन लड़कियों के लिए सेक्टर 9 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेक्टर 10 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और बड़ौली स्थित राजकीय विद्यालय में रहने की व्यवस्था की गई है। रविवार रात रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और पलवल से लगभग 300 लड़कियाँ सेक्टर 9 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुँचीं।

    कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर और रायगढ़ से लगभग 900 लड़कियाँ सेक्टर 10 स्थित स्कूल पहुँचीं, और अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद और हिसार से 500 से ज़्यादा लड़कियाँ बड़ौली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुँचीं। रविवार रात जब दैनिक जागरण ने शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों को दी जाने वाली सुविधाओं की पड़ताल की, तो स्थिति बेहद खराब दिखी।

    लड़कियां मुश्किल से स्कूल पहुंच पाईं

    विभिन्न जिलों से लड़कियां सेक्टर 9 के बाज़ार पहुंचीं, लेकिन सरकारी प्राथमिक विद्यालय की ओर जाने वाला रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। स्कूल के नाम का कोई साइनबोर्ड बाहर नहीं था। लड़कियों को स्कूल ढूँढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। मैदान भी अंधेरा था, और लड़कियां मोबाइल टॉर्च की मदद से बाथरूम और वाटर कूलर तक पहुंचने में कामयाब रहीं।

    उमस भरी गर्मी और धीमे पंखे

    सितंबर खत्म होने वाला है, लेकिन गर्मी अभी भी ज़ोरदार है। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी से बचने के लिए जिन कमरों में लड़कियों को ठहराया गया था, उनमें पंखे तो लगे थे, लेकिन वे धीमी गति से चल रहे थे।

    इसके अलावा, एक कमरे में 40 से 50 लड़कियों को ठहराया गया था, जिससे अत्यधिक उमस हो रही थी। नतीजतन, लड़कियों को सेक्टर 10 के स्कूल के बरामदे में सोना पड़ा। अपर्याप्त व्यवस्था के कारण, कुछ छात्राएँ और उनके साथ आए शिक्षक आस-पास के निवासियों से धर्मशाला के बारे में पूछताछ करते देखे गए।

    लड़कियों के सोने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कक्षाओं के फर्श पर बिछे गद्दों से बदबू आ रही थी और उन पर मकड़ियाँ रेंग रही थीं। कई लड़कियाँ आस-पास की दीवारों और खंभों से विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के बैनर उतारकर गद्दों पर बिछाकर सोने की कोशिश करती दिखीं।

    मच्छरों ने भी उन्हें रात भर परेशान किया। कोई सोच सकता है कि दूसरे ज़िलों की लड़कियाँ, अगर ठीक से सोई नहीं होंगी, तो अगले दिन कैसे तरोताज़ा होकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएँगी। पूछताछ करने पर पता चला कि शिक्षा विभाग को प्रत्येक लड़की के लिए गद्दे के लिए लगभग 40 रुपये मिलते थे।

    300 लड़कियां, एक बाथरूम और दो शौचालय

    सेक्टर 9 के सरकारी स्कूल में 300 लड़कियाँ रहती थीं, लेकिन उनके पास केवल एक बाथरूम और दो शौचालय थे। उनकी हालत भी खराब थी। जबकि सेक्टर 10 के स्कूल में, जहाँ 500 से ज़्यादा लड़कियों के रहने की व्यवस्था थी, केवल दो बाथरूम थे। अब, 500 से ज़्यादा छात्रों के साथ, स्थिति को संभालने में कितना भी समय क्यों न लगा हो, छात्रों को संघर्ष करना ही पड़ा। शौचालयों की कमी के कारण, कुछ छात्रों को शौचालयों में नहाना पड़ा।

    शिक्षा विभाग को पर्याप्त बजट नहीं मिला है। हमने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। हमने लड़कियों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने का सुझाव दिया था, लेकिन वह कारगर नहीं हुआ। खेल प्रभारी और शिक्षकों ने स्कूल की सुविधाओं का निरीक्षण किया। जो भी कमियाँ होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा।

    -डॉ. अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।