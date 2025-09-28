मुक्का मारने को लेकर फरीदाबाद नगर निगम के इंजीनियर का तबादला, यमुनानगर भेजे गए

फरीदाबाद नगर निगम में चार महीने पहले स्थानांतरित हुए कार्यकारी अभियंता नरेंद्र सिंह सुहाग का तबादला यमुनानगर कर दिया गया है। मई में फरीदाबाद आने के बाद उन्हें ओल्ड फरीदाबाद जोन का प्रभार सौंपा गया था। इस दौरान कार्यालय में पुरानी फाइलों को खंगालने पर विवाद हुआ जिसके बाद कर्मचारी यूनियन ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। चार माह पहले फतेहाबाद से फरीदाबाद नगर निगम में स्थानांतरित हुए कार्यकारी अभियंता नरेंद्र सिंह सुहाग का फिर से तबादला कर दिया गया है। इस बार उन्हें शहरी स्थानीय निकाय ने यमुनानगर भेजा है। मई में फरीदाबाद आने के बाद नरेंद्र सुहाग को ओल्ड फरीदाबाद जोन का प्रभार सौंपा गया था।

इस दौरान उन्होंने कार्यालय में पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया, जिससे कुछ कर्मचारियों को परेशानी हुई। इसी बीच एक कर्मचारी द्वारा मुक्का मारने को लेकर तीखी बहस हो गई। एक कर्मचारी ने उन पर मुक्का मारने का आरोप लगाया।

सभी कर्मचारी एकजुट हो गए और कार्यकारी अभियंता के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारी यूनियन भी कर्मचारियों के साथ हो गई। कार्यकारी अभियंता नरेंद्र सुहाग ने खुद को निर्दोष बताते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया। मुख्य अभियंता विवेक गिल और अधीक्षण अभियंता ओमवीर भी मामले में मध्यस्थता करने में असफल रहे।