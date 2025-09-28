युवती से दोस्ती कर होटल में जाकर युवक ने दोस्तों के साथ...आरोपियों की तलाश जारी
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। एक युवक ने युवती से दोस्ती कर होटल में ले जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने युवती को बार-बार धमकाया। परेशान होकर युवती ने बल्लभगढ़ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
थाने में दर्ज मामले में तिगांव के पास एक गांव की युवती ने बताया कि पिछले साल उसकी मुलाकात प्रतापगढ़ निवासी हरीश से हुई थी। 17 नवंबर 2024 को हरीश उसे किसी बहाने से सेक्टर 2 स्थित एक होटल में ले गया। वहां उसका दोस्त बंटी भी मौजूद था।
दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हरीश उसे धमकाता रहा और अलग-अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। 7 जुलाई 2025 को हरीश और उसके एक अन्य दोस्त गगन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। निराश होकर उसने मामले की सूचना पुलिस को दी।
