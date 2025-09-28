Language
    युवती से दोस्ती कर होटल में जाकर युवक ने दोस्तों के साथ...आरोपियों की तलाश जारी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:33 AM (IST)

    युवक ने युवती से दोस्ती कर होटल में ले जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने युवती को बार-बार धमकाया। परेशान होकर युवती ने बल्लभगढ़ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

    युवक ने युवती से दोस्ती कर होटल में ले जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। एक युवक ने युवती से दोस्ती कर होटल में ले जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने युवती को बार-बार धमकाया। परेशान होकर युवती ने बल्लभगढ़ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

    थाने में दर्ज मामले में तिगांव के पास एक गांव की युवती ने बताया कि पिछले साल उसकी मुलाकात प्रतापगढ़ निवासी हरीश से हुई थी। 17 नवंबर 2024 को हरीश उसे किसी बहाने से सेक्टर 2 स्थित एक होटल में ले गया। वहां उसका दोस्त बंटी भी मौजूद था।

    दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हरीश उसे धमकाता रहा और अलग-अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। 7 जुलाई 2025 को हरीश और उसके एक अन्य दोस्त गगन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। निराश होकर उसने मामले की सूचना पुलिस को दी।