युवती से दोस्ती कर होटल में जाकर युवक ने दोस्तों के साथ...आरोपियों की तलाश जारी

युवक ने युवती से दोस्ती कर होटल में ले जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने युवती को बार-बार धमकाया। परेशान होकर युवती ने बल्लभगढ़ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। एक युवक ने युवती से दोस्ती कर होटल में ले जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने युवती को बार-बार धमकाया। परेशान होकर युवती ने बल्लभगढ़ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाने में दर्ज मामले में तिगांव के पास एक गांव की युवती ने बताया कि पिछले साल उसकी मुलाकात प्रतापगढ़ निवासी हरीश से हुई थी। 17 नवंबर 2024 को हरीश उसे किसी बहाने से सेक्टर 2 स्थित एक होटल में ले गया। वहां उसका दोस्त बंटी भी मौजूद था।