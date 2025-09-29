Language
    होटल में बुलाकर युवती के साथ दरिंदगी, पीड़िता की आपबीती सुन उड़े पुलिस अफसरों के होश

    By Parveen Kaushik Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:50 PM (IST)

    हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवती के साथ बार-बार दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि युवती को को होटल में बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।

    युवती को होटल बुलाकर किया सामूहिक दुष्कर्म।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक युवती से दोस्ती कर युवक ने उसे होटल में बुला लिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। कई महीने तक धमकी देकर बार-बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

    वहीं, परेशान होकर युवती ने इस मामले की शिकायत थाना शहर बल्लभगढ़ में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    थाने में दर्ज कराए गए मामले में तिगांव के निकटवर्ती गांव निवासी एक युवती ने बताया कि बीते साल उसकी प्रतापगढ़ निवासी हरीश से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद वह उससे फोन पर बातें करने लगा।

    बताया गया कि 17 नवंबर 2024 को हरीश किसी बहाने से उसे सेक्टर दो के एक होटल में ले गया। वहां उसका दोस्त बंटी भी था। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। इसके बाद हरीश उसे धमकी देकर अलग-अलग जगह बुलाता रहा और दुष्कर्म करता रहा।

    जानकारी के अनुसार, सात जुलाई 2025 को हरीश व उसके एक अन्य दोस्त गगन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है।