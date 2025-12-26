फरीदाबाद में मिशन बुनियाद के पहली चरण की परीक्षा में रिकॉर्ड 4200 विद्यार्थी शामिल, 8 केंद्रों पर किया जा रहा आयोजन
फरीदाबाद में मिशन बुनियाद के पहले चरण की परीक्षा में 4200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा 8 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। मिशन बुनियाद का उद् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मिशन बुनियाद के पहले चरण की परीक्षा का आयोजन आठ केंद्रों पर किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की जांच के बाद विद्यार्थियों को केंद्रों के अंदर प्रवेश दिया गया। राजकीय स्कूलों के करीब 4200 विद्यार्थी 12:30 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा देंगे।
मिशन बुनियाद के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निश्शुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। योजना के तहत विद्यार्थियों को 16 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया गया था। 18 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी हुए थे। पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 24 दिसंबर को होना था, लेकिन सेट परीक्षाओं के कारण डेटशीट में बदलाव करते हुए 26 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई।
पहले चरण की परीक्षा का परिणाम 20 जनवरी को घोषित किया जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी दूसरे चरण की परीक्षा देंगे। तीनों चरणों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को छह बुनियाद केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। पहले से करीब 500 विद्यार्थी इन केंद्रों पर पढ़ रहे हैं।
बीते वर्ष के मुकाबले इस बार बढ़े आवेदन
मिशन बुनियाद के तहत वर्ष 2023 में करीब 1600 और 2024 मेंं 1895 विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे। इस बार दोगुने से भी अधिक 4200 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा में करंट अफेयर्स और सिलेबस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- 20 जनवरी लेवल एक का परिणाम घोषित होगा
- 20 जनवरी लेवल दो की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे
- 30 जनवरी लेवल दो की परीक्षा आयोजित होगी
- 25 फरवरी लेवल दो का परिणाम घोषित होगा
- 3 अप्रैल लेवल तीन की परीक्षा और ओरिएंटेशन का आयोजन होगा
- 5 मई लेवल तीन का परिणाम घोषित होगा
- 15 मई कक्षाएं प्रारंभ होंगी
परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी 11 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की जांच के बाद प्रवेश दिया गया। जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनकी आज छुट्टी दी गई है। जिससे परीक्षा का सफल संचालन हो सके।
श्रीकृष्ण शर्मा, जिला विज्ञान विशेषज्ञ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।