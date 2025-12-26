फरीदाबाद में मिशन बुनियाद के पहली चरण की परीक्षा में रिकॉर्ड 4200 विद्यार्थी शामिल, 8 केंद्रों पर किया जा रहा आयोजन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मिशन बुनियाद के पहले चरण की परीक्षा का आयोजन आठ केंद्रों पर किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की जांच के बाद विद्यार्थियों को केंद्रों के अंदर प्रवेश दिया गया। राजकीय स्कूलों के करीब 4200 विद्यार्थी 12:30 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा देंगे।

मिशन बुनियाद के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निश्शुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। योजना के तहत विद्यार्थियों को 16 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया गया था। 18 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी हुए थे। पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 24 दिसंबर को होना था, लेकिन सेट परीक्षाओं के कारण डेटशीट में बदलाव करते हुए 26 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई।