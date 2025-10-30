जापान में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, फरीदाबाद पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जापान में नौकरी दिलाने के नाम पर सवा लाख रुपये की ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह मामला सेक्टर-82 निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था।

बताया था कि उसने जापान के इटोचू कार्पोरेशन में सीनियर फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन किया था। उसके पास आनलाईन इंटरव्यू के लिए मेल आया। पहले इंटरव्यू के बाद उसे दूसरे राउंड के इंटरव्यू के लिए कुछ दस्तावेज भेजने के लिए कहा गया।

इंटरव्यू के बाद उसे इटोचू कार्पोरेशन जापान से सिलेक्शन और नौकरी के आफर लेटर के बारे में एक ई-मेल मिला। रिफंडेबल सिक्योरिटी के तौर पर 38 हजार 800 रुपये जमा करा लिए। दाेबारा से 86 हजार 780 रुपये जमा कराए गए। जापान के मिजुहो बैंक में वेतन खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने के साथ डेढ़ लाखा का भुगतान करने को कहा। उसे शक हो गया और पैसे नहीं भेजे।

पुलिस ने इस मामले में अमित गंगवार को उत्तर प्रदेश के बरेली के राय नवादा गांव से, लविश गंगवार को बरेली के खुटिया गाांव से, परवेंद्र कुमार को बरेली के बीसलपुर शीशगढ़ गांव से व अशोक कुमार को बरेली के बल्ली गांव से गिरफ्तार किया है।

टास्क के बहाने ठगी करने वाले चार गिरफ्तार टेलीग्राम टास्क के माध्यम से 5.75 लाख की ठगी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह शिकायत सेक्टर-29 निवासी एक महिला ने दी थी। बताया था कि उसने फेसबुक पर बच्चों के फैशन शो का एड देखा और उसने दिए गए नंबर पर चैट करना शुरू की। चैट के दौरान उसे कुछ टास्क दिए गए और बताया कि इसे करने पर मुनाफा होगा। इस तरह उससे 5.75 लाख रुपये भेाज दिए। लेकिन एक भी पैसा वापस नहीं आया।

पुलिस ने इस मामले में राकेश कुमार मीणा, हरदेव मीणा को राजस्थान, जयपुर के दौलतपुर गुसार गांव से, आदित्य शर्मा व अभिषेक शर्मा (को जयपुर की पुरम कालोनी से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि राकेश मीणा खाताधारक है जिसके खाता में ठगी के 1.56 लाख रुपये आए थे और हरदेव ने इसका खाता लेकर आगे दिया था। जिसके बाद इन्होंने ठगी के पैसों को निकलवाकर आदित्य शर्मा व अभिषेक शर्मा को दे दिए। इन्होंने इन पैसों को आगे ठगों के पास भेज दिया था।

पैसे कमाने का लालच देकर ठगी पार्ट टाइम नौकरी के बहाने अतिरिक्त पैसे कमाने का लालच देकर 21 लाख 17 हजार रुपये की ठगी हो गई। पीड़ित गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए उसने अपने दोस्तों और बैंक से लोन लेकर ठगाें के खाते में ट्रांसफर किए थे।

पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना एनआइटी में मामला दर्ज कर लिया है। यह शिकायत डबुआ कालोनी निवासी एक युवक ने दी थी। 28 सितंबर को उसके पास टेलीग्राम एप पर एक मैसेज मिला था। उस मैसेज में आनलाइन पार्ट टाइम नौकरी के लिए बताया गया था। इस तरह वह ठगों के झांसे में आ गया और पैसे निवेश करता चला गया।