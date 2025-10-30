Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जापान में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, फरीदाबाद पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा

    By Parveen Kaushik Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    फरीदाबाद में, साइबर पुलिस ने जापान में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ितों से लाखों रुपये ठगे। पुलिस ने टेलीग्राम टास्क और पार्ट-टाइम नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है, जिनसे लाखों रुपये बरामद किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जापान में नौकरी दिलाने के नाम पर सवा लाख रुपये की ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह मामला सेक्टर-82 निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया था कि उसने जापान के इटोचू कार्पोरेशन में सीनियर फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन किया था। उसके पास आनलाईन इंटरव्यू के लिए मेल आया। पहले इंटरव्यू के बाद उसे दूसरे राउंड के इंटरव्यू के लिए कुछ दस्तावेज भेजने के लिए कहा गया।

    इंटरव्यू के बाद उसे इटोचू कार्पोरेशन जापान से सिलेक्शन और नौकरी के आफर लेटर के बारे में एक ई-मेल मिला। रिफंडेबल सिक्योरिटी के तौर पर 38 हजार 800 रुपये जमा करा लिए। दाेबारा से 86 हजार 780 रुपये जमा कराए गए। जापान के मिजुहो बैंक में वेतन खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने के साथ डेढ़ लाखा का भुगतान करने को कहा। उसे शक हो गया और पैसे नहीं भेजे।

    पुलिस ने इस मामले में अमित गंगवार को उत्तर प्रदेश के बरेली के राय नवादा गांव से, लविश गंगवार को बरेली के खुटिया गाांव से, परवेंद्र कुमार को बरेली के बीसलपुर शीशगढ़ गांव से व अशोक कुमार को बरेली के बल्ली गांव से गिरफ्तार किया है।

    यह भी पढ़ें- 14 साल से फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

    वहीं, पूछताछ में सामने आया कि लविश खाताधारक है जिसके खाता में ठगी के 50 हजार रुपये खाते में आए थे और लविश ने अपना खाता अमित को दिया था। अमित ने इस खाता को आगे परवेंद्र को दे दिया था। परवेंद्र आरोपित लविश के खाते में आए पैसों को एटीएम कार्ड से निकालकर अशोक को दे देता था।

    टास्क के बहाने ठगी करने वाले चार गिरफ्तार

    टेलीग्राम टास्क के माध्यम से 5.75 लाख की ठगी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह शिकायत सेक्टर-29 निवासी एक महिला ने दी थी। बताया था कि उसने फेसबुक पर बच्चों के फैशन शो का एड देखा और उसने दिए गए नंबर पर चैट करना शुरू की। चैट के दौरान उसे कुछ टास्क दिए गए और बताया कि इसे करने पर मुनाफा होगा। इस तरह उससे 5.75 लाख रुपये भेाज दिए। लेकिन एक भी पैसा वापस नहीं आया।

    पुलिस ने इस मामले में राकेश कुमार मीणा, हरदेव मीणा को राजस्थान, जयपुर के दौलतपुर गुसार गांव से, आदित्य शर्मा व अभिषेक शर्मा (को जयपुर की पुरम कालोनी से गिरफ्तार किया है।

    पूछताछ में सामने आया कि राकेश मीणा खाताधारक है जिसके खाता में ठगी के 1.56 लाख रुपये आए थे और हरदेव ने इसका खाता लेकर आगे दिया था। जिसके बाद इन्होंने ठगी के पैसों को निकलवाकर आदित्य शर्मा व अभिषेक शर्मा को दे दिए। इन्होंने इन पैसों को आगे ठगों के पास भेज दिया था।

    पैसे कमाने का लालच देकर ठगी

    पार्ट टाइम नौकरी के बहाने अतिरिक्त पैसे कमाने का लालच देकर 21 लाख 17 हजार रुपये की ठगी हो गई। पीड़ित गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए उसने अपने दोस्तों और बैंक से लोन लेकर ठगाें के खाते में ट्रांसफर किए थे।

    पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना एनआइटी में मामला दर्ज कर लिया है। यह शिकायत डबुआ कालोनी निवासी एक युवक ने दी थी। 28 सितंबर को उसके पास टेलीग्राम एप पर एक मैसेज मिला था। उस मैसेज में आनलाइन पार्ट टाइम नौकरी के लिए बताया गया था। इस तरह वह ठगों के झांसे में आ गया और पैसे निवेश करता चला गया।

    इसके लिए उसने जब उसने अपने पैसे मांगे तो आरोपितों ने कमीशन के रूप में और पैसे ट्रांसफर करने को कहा। पीड़ित समझ गया कि ठगी हो गई है। इसकी शिकायत थाने में दी।