14 साल से फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में भिवाड़ी पुलिस ने डकैती के मामले में 14 वर्ष से फरार चल रहा एक दो हजार रुपये के इनामी बदमाश को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पंजाब के फिरोजपुर जिला के गांव मक्कड़ हिथाड़ हालाआबाद खरास वाली ढाणी जिला फाजिल्का के रहने वाले छिंदा सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपित भिवाड़ी फेज थर्ड थाना से वर्ष 2011 से फरार चल रहा था। आरोपित लंबे समय से अपना नाम और ठिकाना बदल-बदलकर पुलिस से बचता फिर रहा था।

भिवाड़ी फेज थर्ड थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि कोटकासिम के गांव खानुपर डांगरान के रहने वाले मनोज कुमार ने 25 जुलाई 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि सुबह करीब तीन बजे अज्ञात चोर फैक्ट्री की दीवार फांदकर एक पिकअप गाड़ी में कापर और अन्य सामान भरकर ले गए। फैक्ट्री कर्मियों ने सुबह इसकी सूचना दी थी। उस समय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन आरोपित छिंदा सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा।