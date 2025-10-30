Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    14 साल से फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:47 PM (IST)

    रेवाड़ी में भिवाड़ी पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे दो हजार रुपये के इनामी बदमाश छिंदा सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया है। वह 2011 से फरार था और अपना नाम-ठिकाना बदल रहा था। उस पर 2011 में फैक्ट्री से चोरी का आरोप है। पुलिस को सूचना मिली कि वह पंजाब में अपने पुराने ठिकानों के पास है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में भिवाड़ी पुलिस ने डकैती के मामले में 14 वर्ष से फरार चल रहा एक दो हजार रुपये के इनामी बदमाश को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पंजाब के फिरोजपुर जिला के गांव मक्कड़ हिथाड़ हालाआबाद खरास वाली ढाणी जिला फाजिल्का के रहने वाले छिंदा सिंह के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपित भिवाड़ी फेज थर्ड थाना से वर्ष 2011 से फरार चल रहा था। आरोपित लंबे समय से अपना नाम और ठिकाना बदल-बदलकर पुलिस से बचता फिर रहा था।

    भिवाड़ी फेज थर्ड थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि कोटकासिम के गांव खानुपर डांगरान के रहने वाले मनोज कुमार ने 25 जुलाई 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि सुबह करीब तीन बजे अज्ञात चोर फैक्ट्री की दीवार फांदकर एक पिकअप गाड़ी में कापर और अन्य सामान भरकर ले गए। फैक्ट्री कर्मियों ने सुबह इसकी सूचना दी थी। उस समय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन आरोपित छिंदा सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा।

    थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि छिंदा सिंह अपने पुराने ठिकाने मक्कड़ हिथाड़ और खरास वाली ढाणी के बीच देखा गया है। पुलिस टीमों ने तुरंत पंजाब पहुंच मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।