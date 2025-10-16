हरियाणा: सपा ने प्रदेश के 48 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों के नामों का किया एलान, जल्द 42 अन्य पदों की होगी घोषणा

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश के 48 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों की घोषणा की और शेष 42 विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्दी ही की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है। इंडी गठबंधन में शामिल होने के कारण आने वाले चुनाव से पहले यादव अपनी पार्टी राजनीतिक रूप से स्थिति मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की जाएगी।