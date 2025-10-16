हरियाणा: सपा ने प्रदेश के 48 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों के नामों का किया एलान, जल्द 42 अन्य पदों की होगी घोषणा
समाजवादी पार्टी (सपा) ने हरियाणा में 48 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय है और जल्द ही 42 अन्य पदों पर भी नियुक्तियां करेगी। इन नियुक्तियों का उद्देश्य हरियाणा में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देना और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करना है।
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश के 48 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों की घोषणा की और शेष 42 विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्दी ही की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है। इंडी गठबंधन में शामिल होने के कारण आने वाले चुनाव से पहले यादव अपनी पार्टी राजनीतिक रूप से स्थिति मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की जाएगी।
|विधानसभा क्षेत्र
|अध्यक्ष का नाम
|बल्लभगढ़
|महेंद्र पाल
|एनआइटी
|अनिल यादव
|बड़खल
|ईश्वर आलोक
|फरीदाबाद
|पूरन सिंह
|तिगांव
|तीर्थ शर्मा
|पृथला
|राकेश कुमार
|पलवल
|नरेश शर्मा
|होड़ल
|ब्रह्मपाल भदौरिया
|हथीन
|तारीफ इंजीनियर
|तावडू
|हारुन खान
|जींद
|रोहित कुमार
|उचाना
|सतीश कुमार
|जुलाना
|दिलबाग लाठर
|सफीदों
|विकास शर्मा
|झज्जर
|सुरेंद्र कादियान
|जगाधरी
|सूरज यादव
|यमुनानगर
|रामशीष मंत्री
|बाढ़डा
|सुखबीर सिंह
|चरखी दादरी
|अजय सिंह कन्हैटी
|गुरुग्राम
|चक्षु वर्मा
|बेरी
|सतीश बूरा
|बहादुरगढ़
|नफे सिंह
|पानीपत शहरी
|धर्मेंद्र कुमार
|पानीपत ग्रामीण
|जूली शर्मा
|इसराना
|पारस राज
|समालखा
|जमशेद खान
|कोसली
|मोहित यादव
|
रेवाड़ी
|नितीश यादव
|नारनौल
|सिंह राज यादव
|अटेली
|नरेश शर्मा
|महेंद्रगढ़
|देवीदयाल सेन
|अंबाला कैंट
|शेषनाथ
|राई
|ओमप्रकाश अत्री
|बरौदा
|जितेंद्र सिंह
|खरखौंदा
|हरदीप सिंह
|गोहना
|सुरेंद्र सांगवान
|करनाल
|मेहर सिंह,
|लाड़वा
|रमेश खैरा
|कुरुक्षेत्र
|ऋषिपाल
|कालांवाली
|रामनिवास
|कुंडली
|आशुतोष तिवारी
|लोहारू
|संजय वाधवा
|भिवानी
|नरेंद्र शर्मा
|पुन्हाना
|साजिद खान
|फिरोजपुर झिरका
|शाकिर खान
|नूंह
|रहीश खान
|सोहना
|अख्तर हुसैन
|बादशाहपुर
|तेजपाल यादव
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद के स्कूलों में 30 फीसदी सीटें खाली, बिना शिक्षकों के कैसे होगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी?
, नरेंद्र शर्मा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।