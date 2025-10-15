फरीदाबाद के स्कूलों में 30 फीसदी सीटें खाली, बिना शिक्षकों के कैसे होगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी?
फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बोर्ड परीक्षा परिणामों को प्रभावित कर रही है। 30% पद खाली हैं, जिससे पाठ्यक्रम पूरा होने में देरी हो रही है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है। अभिभावक और शिक्षक संघ इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं।
निभा रजक, फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बोर्ड परीक्षा के अंकों को प्रभावित कर सकती है। आधे से ज़्यादा शैक्षणिक वर्ष बीत जाने के बाद भी, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हुई है, जिससे पाठ्यक्रम पूरा होने में देरी हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में बाधा आ रही है। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर नहीं की गई, तो इसका असर बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में ज़िले का परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा है।
ज़िले में 378 सरकारी स्कूल संचालित हैं, जिनमें 1.25 लाख से ज़्यादा छात्र नामांकित हैं। कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों की संख्या लगभग 28,000 है। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3,600 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। इस बीच, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्थिति यह है कि प्रत्येक शिक्षक पर दो विषयों और दो कक्षाओं का अतिरिक्त कार्यभार है।
साल दर साल गिरते परीक्षा परिणाम
पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो बोर्ड परीक्षा परिणामों में हर बार गिरावट आई है। केवल कोविड-19 महामारी के दौरान ही ज़िले का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, क्योंकि कोविड-19 महामारी (2021) के दौरान ही सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। 2025 में ज़िले का बोर्ड परीक्षा परिणाम 91.63% रहा, जबकि 2024 में 93.38% रहा। 2023 में परिणाम 67.89%, 2022 में 84.59%, 2020 में 81.61%, 2019 में 67.86%, 2018 में 57.38% और 2017 में 47.85% रहा।
31 शिक्षकों की जगह, केवल छह ही पढ़ा रहे हैं
चांदपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगभग 400 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ 31 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 6 ही पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चों की शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होगी, तो परीक्षा परिणाम कैसे सुधरेंगे? इस बीच, राजीव कॉलोनी स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। 300 छात्रों वाले इस विद्यालय का संचालन प्राथमिक विद्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अलावा, सराय स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 131 पद हैं, लेकिन केवल 90 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। इस विद्यालय में 5,000 छात्र हैं। इसके अलावा, कई अन्य विद्यालय भी शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बारे में हम जानते हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। पिछले वर्ष, बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए अतिरिक्त शिक्षकों को आस-पास के स्कूलों में नियुक्त किया गया था। स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर हो सकती है।
- डॉ. मनोज मित्तल, उप जिला शिक्षा अधिकारी।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाना चाहिए। बच्चे घर आकर बताते हैं कि एक ही शिक्षक एक साथ दो कक्षाओं को पढ़ाता है। इससे किसी भी कक्षा की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती।
-शैनलाद्री, अभिभावक।
ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।
-रघु वत्स, अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक संघ।
